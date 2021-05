Em atualização

Um voo de carga da TAP com origem em Caracas (Venezuela) e destino Lisboa ficou retido no aeroporto de partida, esta quarta-feira, confirmou fonte oficial da TAP numa nota de imprensa a que o Observador teve acesso. Em causa a possibilidade de haver droga no porão de carga, conforme tinha avançado a RTP.

“A TAP confirma que o voo exclusivamente cargueiro Caracas – Lisboa de 5 de maio foi cancelado, estando as autoridades locais a conduzir as investigações relativas a produtos de eventual natureza estupefaciente, que terão sido encontrados no porão de carga, numa ação de controlo de segurança obrigatória da aviação civil da responsabilidade da Guarda Nacional Bolivariana”, lê-se na nota.

Os três tripulantes deste voo encontram-se neste momento no hotel e a “TAP está a prestar toda a colaboração e informações às autoridades locais”.