*Em atualização.

É oficial: Donald Trump, o ex-presidente dos Estados Unidos da América, está banido do Facebook e do Instagram [detido pela mesma empresa] durante mais seis meses. A decisão vem do recém criado “Quadro de Supervisão” [“Oversight Board“, em inglês], última instância de recurso do Facebook, que ficou responsável por decidir o futuro de Trump na rede social após o ataque ao Capitólio a 6 de janeiro. Num comunicado, este conselho de supervisão criado pela rede social concorda com a decisão do Facebook, mas diz que a rede social tem de decidir se quer apagar a conta ou mantê-la, não podendo aplicar um medida “vaga” e “indefinida”.

The Board has upheld Facebook’s decision on January 7 to suspend then-President Trump from Facebook and Instagram. Trump’s posts during the Capitol riot severely violated Facebook’s rules and encouraged and legitimized violence. https://t.co/veRvWpeyCi — Oversight Board (@OversightBoard) May 5, 2021

Dentro de seis meses desta decisão, o Facebook deve reexaminar a penalidade arbitrária que impôs a 7 de janeiro e decidir a penalidade apropriada. Essa penalidade deve ser baseada na gravidade da violação e na perspetiva de danos futuros. Também deve ser consistente com as regras do Facebook para violações graves, que devem, por sua vez, ser claras, necessárias e proporcionais”, diz o Quadro de Supervisão.

Na decisão, este conselho refere ainda que o Facebook “ao aplicar uma penalidade vaga e sem padrão e, em seguida, encaminhar este caso ao conselho para resolver, o Facebook procura evitar suas responsabilidades“. Assim, o “conselho, recusa o pedido do Facebook [de tomar a decisão final sobre este caso]” e insiste que a empresa tem de “aplicar e justificar” uma pena claramente “definida”.

O Facebook deve explicar publicamente as regras que usa quando impõe sanções em nível de conta contra usuários influentes. Essas regras devem garantir que, quando o Facebook impõe uma suspensão por tempo limitado à conta de um utilizador influente para reduzir o risco de danos significativos, avalie se o risco diminuiu antes do fim da suspensão”, refere o conselho criado pelo Facebook.

Donald Trump já estava banido de forma permanente do Twitter desde janeiro. No Facebook, a conta tinha ficado apenas suspensa. De acordo com uma publicação de Mark Zuckerberg, presidente executivo e cofundador da rede social, a decisão foi tomada porque “o presidente Donald Trump pretendia usar o seu tempo restante no cargo para minar a transição pacífica e legal do poder para seu sucessor eleito, Joe Biden”.

“Acreditamos que os riscos de permitir que o presidente continue a usar os nossos serviços durante esse período são simplesmente grandes demais”, justificou o líder da empresa em janeiro. Depois, o caso passou para o Conselho de Supervisão, tendo sido adiada a decisão final para esta quarta-feira.

The shocking events of the last 24 hours clearly demonstrate that President Donald Trump intends to use his remaining… Posted by Mark Zuckerberg on Thursday, January 7, 2021

O tribunal do Facebook para posts banidos ou assuntos mais sensíveis na ótica da rede social foi anunciado por Mark Zuckerberg, em novembro de 2018. Passado quase dois anos, em outubro de 2020, este Quadro de Supervisão entrou em funcionamento. Inicialmente, só avaliava casos de publicações que foram retiradas e o utilizador queria que se mantivessem na rede social.

Com este caso, o conselho podia ter passado a ser a última instância da empresa para casos como banir plenamente um ex-presidente dos EUA da plataforma. Porém, com esta decisão, a instituição criada pelo Facebook diz que não deve ter responsabilidade final. Este conselho de decisões é composto por advogados, ativistas, jornalistas e antigos políticos. Os nomes dos cinco membros que julgaram a proibição de Donald Trump são segredo, um procedimento padrão do conselho.