Questionada sobre de que maneira a inoculação de voluntários vai funcionar, a Direção-Geral de Saúde (DGS) não respondeu às perguntas do Observador. No entanto, Graça Freitas revelou esta quarta-feira que “as pessoas serão esclarecidas de que vão levar aquela vacina, receberão um folheto com toda a informação necessária e, se decidirem ser vacinadas, serão vacinadas, e se decidirem aguardar por novos dados, nova informação que permita outra vacina, então serão depois convocadas para a vacinação”.

Em declarações à Agência Lusa, a diretora-geral da saúde defendeu ainda a ideia, dizendo que “o risco [de uma reação grave] é mínimo”. Não explicou, porém, em que momento é que todas estas questões se poderão colocar, falando num formulário eletrónico, mas apenas como uma possibilidade: “Se uma pessoa assumir a título individual que não se importa em ter um risco infinitamente pequeno, pode fazê-lo, dar o seu consentimento na altura da vacinação, ou, se se criar um formulário eletrónico, pode fazê-lo através desse formulário”.

A vacinação a voluntários é um tema que gera controvérsia pelos riscos que pode acarretar para esses mesmos voluntários, pessoas com uma idade inferior ao limite definido pelas mesmas autoridades de saúde que decidiram agora permitir as exceções a quem não se importar de “assumir o risco”, como disse Graça Freitas. O Ministério da Saúde espanhol, por exemplo, rejeitou a ideia, porque significava “uma contradição com os princípios éticos” da estratégia de vacinação no país, considerando ainda que “seria muito discutível” a assinatura de um consentimento informado.