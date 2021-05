E o volte-face aconteceu: depois de ter sido sancionado com uma suspensão de 21 dias na sequência do cartão vermelho no final do jogo frente ao Moreirense, o que faria com que ficasse na bancada até à última jornada da Liga, Sérgio Conceição vai estar no banco do FC Porto no clássico frente ao Benfica na Luz desta quinta-feira.

O treinador dos azuis e brancos viu a providência cautelar que tinha sido apresentada a ser apreciada em tempo útil pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD). Ou seja, para já, os dias restantes de suspensão ficam “congelados”, sendo até provável que a decisão do órgão possa apenas surgir depois do final da temporada.

