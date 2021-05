Paulinho escavou, procurou e encontrou, tal qual Indiana Jones que descobre um tesouro (a crónica do Rio Ave-Sporting)

Rúben Amorim é um homem naturalmente inspirado. Chegou a uma equipa sem grande norte, a meio de uma temporada e depois de conquistar um troféu com o conjunto que orientava há escassos meses, e depressa soube organizar, preparar e adaptar a época seguinte. Uma época onde teve uma atuação calculista no mercado de transferências, a reforçar posições-chave; uma época onde coordenou juventude e experiência, com Nuno Mendes e Coates enquanto expoentes disso mesmo; e uma época onde fez da consistência a grande valia do grupo. Ainda assim, esta semana, Rúben Amorim olhava para fora do balneário à procura de inspiração.

Afinal, o futebol do Sporting entrava em campo dois dias depois de o futsal do Sporting conquistar a Liga dos Campeões. E era impossível, para o treinador de uma equipa que está a poucos dias de alcançar o que ninguém no clube alcança há 19 anos, não ficar inspirado com isso mesmo. “Já estamos habituados, o mister Nuno Dias não facilita a vida a ninguém aqui. Ninguém consegue ganhar o prémio de Treinador do Ano com ele. O Sporting tem grandes equipas mas eu acho que a equipa de futsal é a grande imagem do clube neste momento. Pelo que ganha, pela forma de estar, pelo seu treinador. E obviamente que nos inspiram. São, claramente, a grande equipa do nosso clube”, disse Rúben Amorim na antevisão da partida contra o Rio Ave, em Vila do Conde, esta quarta-feira.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Rio Ave-Sporting, 0-2 31.ª jornada da Primeira Liga Estádio dos Arcos, em Vila do Conde Árbitro: Fábio Veríssimo (AF Leiria) Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Aderllan Santos, Pedro Amaral (Sávio, 90′) (Carlos Mané, 45′), Filipe Augusto (Pelé, 79′), Guga, Francisco Geraldes (Gabrielzinho, 72′), Gelson Dala, Fábio Coentrão, Júnior Brandão PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Leo Vieira, Nélson Monte, Tarantini, Ronan David, Costinha Treinador: Miguel Cardoso Sporting: Adán, Gonçalo Inácio, Coates, Feddal, João Pereira (Luís Neto, 83′), João Palhinha, João Mário (Jovane, 76′), Nuno Mendes, Pedro Gonçalves (Daniel Bragança, 83′), Paulinho, Nuno Santos (Matheus Nunes, 54′) Suplentes não utilizados: Luís Maximiano, Gonzalo Plata, Antunes, Eduardo Quaresma, Dário Essugo Treinador: Rúben Amorim Golos: Pedro Gonçalves (gp, 34′), Paulinho (63′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Filipe Augusto (23′), a Nuno Mendes (27′), a Aderllan (38′), a Feddal (42′), a Gelson Dala (74′), a Luís Neto (90+3′), a Júnior Brandão (90+4′), a Coates (90+4′); cartão vermelho direto a Tarantini (62′)

Amorim que, nas horas que antecederam o jogo, acabou ser surpreendido com boas notícias. Esta terça-feira, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol decretou um novo castigo para o treinador, durante um período de seis dias que o deixava de fora da visita ao Rio Ave, devido a declarações depois do encontro com o FC Porto em outubro. Na antevisão, não quis comentar, garantindo que não valia a pena dizer “o que está à vista de todos”. Recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto e, já esta quarta-feira e numa situação semelhante à do quinto cartão amarelo de Palhinha, viu o Tribunal Central Administrativo do Sul aplicar a suspensão do castigo com efeitos imediatos.

Assim, Rúben Amorim estava no banco e podia assistir na primeira fila a mais uma final do Sporting — que precisava de vencer para pressionar o FC Porto, que no dia seguinte visitava o Benfica na Luz e, se perdesse pontos, abria a porta à conquista do título por parte dos leões já na próxima jornada. Sem Tiago Tomás, Pedro Porro e Bruno Tabata, todos lesionados, o treinador apostava em João Pereira na ala direita, para render o espanhol, e proporcionava a primeira titularidade ao experiente lateral desde que este voltou a Alvalade. João Mário regressava ao onze depois de ter sido poupado contra o Nacional, em detrimento de Daniel Bragança, e Adán e Gonçalo Inácio também voltava naturalmente às opções iniciais depois de terem cumprido castigo na jornada anterior. O jovem Dário Essugo aparecia no banco de suplentes e, do outro, Miguel Cardoso só fazia uma alteração em relação à equipa que empatou com o Portimonense no fim de semana, trocando Costinha por Ivo Pinto na direita da defesa, e não podia contar com Rafael Camacho, emprestado pelo Sporting.

RA-SCP, faltam 0’

Único hat-trick nos jogos entre eles nos Arcos (só 1.ª divisão)

Marcos pb

Iordanov

⚽️Fernando

Barbosa

⚽️Fernando

Amunike

⚽️Fernando 3:4 — Rui Miguel Tovar (@ruimtovar) May 5, 2021

O jogo começou com um ritmo interessante e ambas as equipas beneficiaram de pontapés de canto logo nos instantes iniciais. Embora a posse estivesse a ser essencialmente discutida na zona do meio-campo, a verdade é que tanto o Rio Ave como o Sporting tinham algum espaço para explorar através da profundidade: ambos nos respetivos corredores direitos, sendo que os vilacondenses aproveitavam as subidas de Nuno Mendes no relvado e os leões soltavam João Pereira quando a defesa adversária tombava para o lado contrário face aos desequilíbrios de Nuno Santos. A equipa de Rúben Amorim acabou por criar a primeira grande oportunidade do jogo, com um cabeceamento de Coates na sequência de um canto que esbarrou no poste (7′), e iniciou aí um período de maior superioridade.

Logo depois, Nuno Santos atirou para defesa de Kieszek na sequência de uma enorme jogada coletiva do Sporting (13′), com João Mário a abrir na direita em João Pereira, o lateral a cruzar de primeira para o segundo poste e Pote, com um amortecimento acrobático, a servir o colega de equipa. Palhinha também acertou no poste de cabeça, novamente a partir de um canto na esquerda (14′), e Pote obrigou o guarda-redes do Rio Ave a outra grande intervenção ao aparecer na grande área a rematar (29′). Os leões dominavam a partida nesta fase, com total domínio no meio-campo adversário e sem permitir que os vilacondenses tivessem posse ou tempo para construir a partir de trás, e grande parte disso devia-se a outra enorme exibição de Palhinha. O médio destacava-se mas também permitia que João Pereira, por exemplo, aparecesse em bom plano: o experiente lateral, que surgiu no onze face à ausência de Pedro Porro, ia tendo muito espaço no corredor direito e tinha uma influência positiva na toada ofensiva da equipa.

???????? INTERVALO | Rio Ave 0 – 1 Sporting Acções na área na última jornada (90 mins):#FCPorto ???? FCF (casa) ???? 24#SLBenfica ???? CDT (fora) ???? 22

——————————————#SportingCP hoje em 45m (fora) ???? 22#RAFCSCP #LigaNOS pic.twitter.com/uft4XZMdRW — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) May 5, 2021

O momento decisivo da primeira parte acabou por aparecer à passagem da meia-hora. Na grande área do Rio Ave, Paulinho rematou já muito perto da baliza e a bola desviou no braço de Ivo Pinto: o avançado pediu de imediato grande penalidade, Fábio Veríssimo começou por nada assinalar e acabou por decretar penálti depois de ser chamado a analisar as imagens do VAR. Na conversão, Pedro Gonçalves abriu o marcador e igualou Seferovic no topo da lista de melhores marcadores da Liga, com 18 golos (34′). Antes do intervalo, Júnior Brandão ainda assinou o primeiro remate enquadrado do Rio Ave, com um pontapé de fora de área que Adán encaixou (41′), e Paulinho teve uma boa ocasião para aumentar a vantagem, num lance em que perdeu a noção da localização da bola depois de uma má abordagem de Kieszek (43′).

???????? INTERVALO | Rio Ave 0 – 1 Sporting O golo surgiu apenas de penalti mas não faltaram acções leoninas dentro da área vilacondense, entre elas duas bolas nos ferros ???? Powered by @betpt#LigaNOS #RAFCSCP pic.twitter.com/5M9FL87zyV — GoalPoint.pt (@_Goalpoint) May 5, 2021

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Rio Ave-Sporting:]