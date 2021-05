A inteligência artificial (IA) e o futuro do jornalismo estarão em debate na próxima semana, numa conferência por ocasião da presidência portuguesa da União Europeia, um tema considerado “absolutamente central” pelo secretário de Estado do Audiovisual e Media.

A conferência de alto nível “Inteligência Artificial e o futuro do jornalismo —A IA tomará posse do 4.º poder?” decorrerá no dia 11 e 12 de maio, na sala Luís I do Palácio Nacional da Ajuda, tratando-se de um evento “online” e gratuito.

“É uma conferência importante sobre um tema que é absolutamente central”, afirmou, em declarações à Lusa, o secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, que presidirá à abertura do evento.

O jornalismo é “vital” para que existam “sociedades livres e democráticas”, sublinhou Nuno Artur Silva, e um dos “grandes desafios para o futuro é precisamente a existência da inteligência artificial” e o seu domínio “com as oportunidades e os riscos que comportam”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este tema “foi considerado pela União Europeia o foco para abordar o tema do jornalismo”, disse.

“Como estão a ser utilizadas as tecnologias baseadas em inteligência artificial nas redações é logo o tema do primeiro dia”, acrescentou o governante.

Durante a conferência de dois dias serão abordados casos práticos, modelos de negócio para o jornalismo, o serviço público de media, a desinformação e os desafios das políticas públicas para o futuro do jornalismo.

Esta conferência “tem a participação de muitos especialistas internacionais como também de jornalistas portugueses que têm escrito e pensado sobre o tema”, salientou.

A conferência tem como objetivo obter um melhor entendimento e uma sensibilização alargada sobre a adoção e o impacto da IA na produção, distribuição e consumo de notícias e promover uma reflexão sobre o jornalismo do futuro na era digital.

O encerramento estará a cargo da secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, da vice-presidente para os Valores e a Transparência da Comissão Europeia, Vera Jourová, e da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

A iniciativa tem como anfitriã a jornalista Catarina Carvalho, fundadora e diretora do jornal Mensagem de Lisboa, e a sistematização das respetivas conclusões será efetuada pelo sociólogo e investigador Gustavo Cardoso, diretor do Observatório da Comunicação e professor catedrático do ISCTE-IUL.

A conferência é bilingue (português/inglês) e terá também interpretação para língua gestual portuguesa e gestos internacionais.