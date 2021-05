(Em atualização)

A proposta do PS que pretende legislar o “direito a desligar” não convence o Bloco de Esquerda, que a considera “extremamente perigosa”. Segundo o deputado José Soeiro, o que o projeto de lei socialista faz é criar “um novo conceito separado do tempo de trabalho que é o tempo de contacto”, o qual pode, no limite, ser um “tempo de disponibilidade não remunerada para ser contactado“. “Aí, estamos numa armadilha arriscadíssima, na qual não devemos embarcar”, argumenta.

No debate desta quarta-feira em plenário sobre as propostas dos partidos para regular o teletrabalho, José Soeiro defendeu que a proposta socialista prevê um direito — a desligar — que já existe na lei, “não precisa de ser consagrado como coisa nova, mas deve ser exercido“. Por isso, considera, a lei deve frisar a obrigação da entidade empregadora à “não conexão”, ou seja, o “dever do empregador de se abster de contactar o trabalhador”.

“A proposta do PS é extremamente perigosa porque, à boleia de um acordo sobre o direito a desligar, cria um novo conceito separado do tempo de trabalho que é o tempo de contacto. Como assim? O tempo em que o trabalhador pode ser contactado? É o seu tempo de trabalho. A menos que se queira criar paralelamente ao tempo de trabalho um tempo de disponibilidade não remunerada para ser contactado, que é diferente do tempo de trabalho. E, aí, estamos numa armadilha arriscadíssima na qual não devemos embarcar”, sublinhou.

O PS propõe um artigo na lei para o “direito de desligar”, definindo que o acordo de implementação do teletrabalho deve fixar o horário dentro do qual o teletrabalhador “tem o direito de desligar todos os sistemas de comunicação de serviço com o empregador, ou de não atender solicitações de contacto por parte deste, não podendo daí resultar qualquer desvantagem ou sanção”.

PSD defende que lei deve “deixar espaço” para entendimento entre patrões e trabalhadores

Foi José Soeiro a abrir o debate, apontando que o teletrabalho evidenciou problemas, como as “dificuldades na gestão dos tempos de trabalho”, a “multiplicação de tarefas fora de horas”, “cansaço”, ou “tensão familiar”, nomeadamente quando os progenitores tiveram de acumular o teletrabalho com o acompanhamento dos filhos.

O deputado traçou uma “clivagem essencial” entre os projetos apresentados: de um lado, os que dizem que a lei, por exemplo, “deve ser imperativa sobre a obrigação de pagar equipamentos ou despesas” — onde Soeiro diz que se insere a proposta do Bloco — e, do outro lado, as propostas do PS e do PSD que, argumenta, não consagram “obrigações” mas “definem possibilidades”, ao permitir que os princípios definidos na lei (como o pagamento de despesas) estejam dependentes de acordo ou convenções coletivas. “Discordamos totalmente desta opção. A lei tem que definir direitos e não hipóteses”.

Na resposta, a deputada do PSD Carla Barros defendeu que a lei deve “deixar espaço” para que “entendimentos possam emergir entre o diálogo” dos patrões e dos trabalhadores. A esse respeito, Soeiro voltou a dizer que a contratação coletiva “completa a lei mas não a substitui”. “É útil para clarificar especificidades”, mas “o direito de uma compensação não pode ser remetido para um acordo individual”, argumenta.

PCP: “A casa dos trabalhadores não é uma estação da empresa”

O PCP defende que as empresas devem assegurar o equivalente a, pelo menos, 2,5% do IAS (atualmente, esse valor ficaria em 10,97 euros) por dia ao trabalhador, o que daria cerca de 220 euros por mês, para compensar o “acréscimo de despesas realizadas ou a realizar”, nomeadamente com os “consumos de água, eletricidade, internet e telefone”. É que, como defendeu a deputada comunista Diana Ferreira, “a casa dos trabalhadores não é uma estação da empresa. É um espaço privado seu e da sua família”. A lei, para o PCP, deve consagrar um valor fixo de compensação pelas despesas, “rejeitando que estas responsabilidades sejam transferidas para os trabalhadores”.

Os trabalhadores à distância devem, considera ainda Diana Ferreira, “ter os mesmos direitos e segurança no trabalho”. “Uma relação de trabalho não é uma relação entre iguais”, diz, realçando que “o trabalhador é a parte mais frágil, que tem de ser protegido”. Além disso, o empregado deve poder “rejeitar a proposta de teletrabalho” quando sente que não há condições para o fazer.