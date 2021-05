“Para nós será um sinal de evolução se vencermos a Liga Europa porque não vencemos nada na última época. Vencer um troféu será um sinal de evolução mas, para nós, ainda não é suficiente. É sinal de que estamos a fazer as coisas um pouco melhor mas ainda temos muito a melhorar. E vamos melhorar! Honestamente, para mim, quando jogas num clube como este, os padrões têm que ser elevados. O jogo contra a Roma não foi o meu melhor mas, pelos números, todos dizem que foi”. Em declarações à Sky Sports, Bruno Fernandes relativizava os dois golos e as duas assistências frente aos transalpinos na goleada do Manchester United na primeira mão das meias da Liga Europa. Aliás, o foco era mesmo a segunda mão. E foi isso que aconteceu de forma mais modesta.

“Individualmente acho que joguei muito bem,mas quero melhorar. Quero melhorar, pelo que, da próxima vez, talvez tenha que fazer três golos e duas assistências… Mas, para mim, o mais importante foi a forma como vencemos e o facto de estarmos mais perto de conquistar o troféu”, atirou. Não foi isso que aconteceu mas, num jogo em que o Manchester United facilitou e muito sobretudo na segunda parte frente a uma Roma que teve inúmeras oportunidades nos derradeiros 45 minutos além dos três golos, o internacional português fez uma assistência e esteve no outro golo de Cavani, numa derrota por 3-2 que apurou na mesma os ingleses.

Em paralelo, Bruno Fernandes passou a somar 19 golos e 12 assistências desde que se estreou na Liga Europa em fevereiro de 2018, reforçando a posição de jogador com mais influência da competição nesse período.

