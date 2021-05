Desde setembro que não havia tão poucos internados nos cuidados intensivos

Os dados da DGS assinalam, também, que foram registadas cinco mortes cuja causa foi atribuída à infeção pelo novo coronavírus, o que compara com as duas mortes verificadas no dia anterior. A 4 de maio registaram-se quatro mortes. São agora 16.988 os óbitos por Covid-19 confirmados desde o início da pandemia. Esta quinta-feira não houve nova atualização do valor do indicador de transmissão conhecido como R(t).