A realização da Cimeira Social e de um Conselho Europeu no Porto, na sexta-feira e sábado, ponto alto da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, mobiliza polícias de diversos comandos e valências e implica vigilância com drones.

Durante uma conferência de imprensa, na PSP do Porto, o intendente Nuno Amorim revelou que a segurança a estes eventos, que vão decorrer no Centro de Congressos da Alfândega do Porto e no Palácio de Cristal, é de “grande complexidade” devido à sua envergadura, tendo começado já na quarta-feira.

“Estima-se que a operação terminará a 9 de maio (domingo)”, disse.

Devido à relevância dos eventos e das entidades presentes — 24 dos 27 chefes de Estado e de Governo da União Europeia e respetivas delegações, além dos presidentes da Comissão, Parlamento e Conselho Europeu — a PSP vai adotar medidas “especiais e excecionais” de segurança.

Desde logo vai fazer a segurança pessoal para as altas entidades, instalar perímetros de segurança, controlar acessos (raio-x) e desembaraçar o trânsito, revelou o intendente Nuno Amorim.

As policias de diversos comandos vão ainda fazer escoltas de segurança, vigilância aérea com recurso a veículos aéreos não tripulados (drones) e interdição do espaço aéreo, acrescentou.

A Divisão de Segurança Aeroportuária, para além das competências de vigilância e proteção das infraestruturas do aeroporto Francisco Sá Carneiro e das aeronaves, com a apoio das diversas valências policiais, dará particular atenção ao acompanhamento e proteção das altas entidades”, sublinhou Nuno Amorim.

Durante os dois dias, a PSP vai reforçar o policiamento nas áreas onde decorrem estes eventos, empregando todas as valências policiais, desde o policiamento de patrulhamento e de proximidade, segurança aeroportuária, de instalações e rodoviária, investigação criminal e subunidades da unidade especial de polícia, salientou o intendente.

Sem especificar o número de meios humanos e materiais envolvidos, a mesma fonte adiantou que entre os operacionais estão elementos dos pelotões operacionais, das equipas de intervenção rápida, dos carros patrulha, das divisões de trânsito, da prevenção e reação imediata e da investigação criminal, da força destacada da unidade especial de polícia através do corpo de intervenção, dos grupos de operações especiais e operacional cinotécnico, do corpo de segurança pessoal e do centro de inativação de explosivos e segurança de subsolo.

A PSP terá também especial atenção à realização de manifestações, já aprovadas e previstas para os dias 7 e 8 de maio (sexta-feira e sábado), e que poderão implicar “constrangimentos pontuais”, acentuou.

Já sobre eventuais protestos espontâneos, Nuno Amorim garantiu que a PSP tem efetivos para esses casos.

Nas instalações da PSP do Porto estará instalado o centro de comando e controlo operacional de toda a segurança que funcionará com diversos oficiais de ligação de outras instituições, forças e serviços de segurança, organizações de socorro e emergência, polícia municipal e protocolo de Estado.

Ao longo dos dois dias haverá cortes e fortes condicionamentos de trânsito em diferentes ruas e unidades hoteleiras do Porto, vincou Nuno Amorim, pedindo a compreensão da população.

A Cimeira Social é o ponto alto da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, estando prevista a presença, no Porto, de 24 dos 27 chefes de Estado e de Governo. Decorre em dois eventos, um sexta-feira e outro sábado, dia em que se realiza também a cimeira UE-India, esta por videoconferência.