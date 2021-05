Donald Trump, ex-Presidente norte-americano, tem um novo site onde vai partilhar as suas opiniões, após ter sido banido do Twitter e do Facebook. “Num tempo de silêncio e mentiras, um farol de liberdade surge. Um sítio para falar livre e seguramente. Diretamente da secretária de Donald J. Trump”, lê-se na legenda num vídeo de inauguração do site.

Neste novo site, que tem um logótipo com a mensagem “Salvar a América” no canto superior esquerdo, os utilizadores poderão criar uma conta e colocar like nos posts do ex-Presidente e também partilhá-los em outras redes sociais. Além disso, também é possível doar para o movimento “Fazer a América Grande Outra Vez”.

Jason Miller, ex-conselheiro político de Trump , anunciou na sua conta pessoal do Twitter que o “site era um recurso excelente para encontrar os últimos comunicados e destaques no seu primeiro mandato”, ainda que tenha garantido que não era uma “nova plataforma de redes sociais”. “Teremos informações adicionais num futuro próximo”, prometeu.

????President Trump’s website is a great resource to find his latest statements and highlights from his first term in office, but this is not a new social media platform. We’ll have additional information coming on that front in the very near future.???? https://t.co/m9ymmHofmI — Jason Miller (@JasonMillerinDC) May 4, 2021

Recorde-se que o ex-Presidente dos EUA acabou por ser banido para sempre no Twitter (após o incentivo à insurreição nos ataques ao Capitólio) e estará bloqueado pelo menos durante mais seis meses no Facebook no e Instragram. Em causa, esteve o facto de “o presidente Trump pretender usar o seu tempo restante no cargo para minar a transição pacífica e legal do poder para seu sucessor eleito, Joe Biden”, justificou Mark Zuckerberg.