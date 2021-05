Do verão ao inverno em dois dias. Temperaturas vão cair até dez graus e o calor dará lugar a chuva e vento

Para simplificar: até sexta-feira vamos ter temperaturas de verão, que vão de máximas de 24ºC em Lisboa a quase 30ºC no Algarve e Alentejo; e vamos ter um começo de semana invernal, debaixo de chuva e com muito mais frio, logo a partir de domingo. A culpa do tempo quente deve-se ao anticiclone que se instalou na Península Ibérica e que está a provocar este clima estável e com valores acima até da média para a época. O problema é o que se segue.

Entre el jueves y el viernes, una profunda borrasca atlántica aparecerá tras un proceso de ciclogénesis explosiva. ????️ ¿Esto no es más propio del invierno, Francisco Martin (@RAM_meteo)?https://t.co/w9HxcAbIa5 pic.twitter.com/joJRHReDzd — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) May 4, 2021

Si alguien ha desarrollado "tormentadependencia" estas semanas ????????️, algo así como el síndrome de Estocolmo, puede estar tranquilo… Parece que el tiempo estable durará muy poco. ???? https://t.co/YRBhthKMbc pic.twitter.com/9l2xr6b1H7 — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) May 2, 2021

É normal que no mês de maio se sucedam várias e fortes tempestades em latitudes médias, como está a acontecer este ano, que circulam nos seus roteiros habituais. Mas uma delas, que se vai posicionar sobre as ilhas britânicas, afetará Portugal e toda a Península Ibérica de domingo até meio da próxima semana. E é das más.

O problema destas tempestades é poderem intensificar-se de forma muito rápida, com o desenvolvimento e fortalecimento de uma circulação ciclónica na atmosfera, num centro de baixas pressões. O fenómeno não é raro e deve-se a um aprofundamento drástico devido à forte corrente de vento polar que circula no seu interior e separa as massas de ar frio e quente. Chama-se ciclogénese explosiva.

Mesmo que o centro desta tempestade atlântica fique entre a Inglaterra e a Irlanda, o seu raio de ação chegará até nós, com a tal frente fria e vento forte. Os efeitos devem fazer-se sentir mais a norte e manter-se até meio da semana. A tempestade não tem ainda nome, mas se vier a ter ficará com nome de ex-jogador do Sporting: Mathieu.

Veja o que esperar então até ao fim da próxima semana no continente e ilhas:

Pode ver aqui também como vai evoluir o tempo ao longo da semana consultando quer as temperaturas, quer a possibilidade de chuva, neste mapa interativo: