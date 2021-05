Mais uma audição a grandes devedores do Novo Banco e mais deputados de boca aberta perante as respostas. Na passada sexta-feira tinha sido Bernardo Moniz da Maia, esta quinta feira João Gama Leão, do grupo Prebuild.

A Prebuild ficou a dever mais de 300 milhões de euros ao Novo Banco, mas João Gama Leão inverte os papéis e diz-se “vítima do Grupo Espírito Santo e do Novo Banco”. Mais à frente também diria que recusa o “papel de vítima”, mas pelo meio fortes ataques em todas as direções.

Primeiro contra as decisões políticas. “O facto de o Novo banco estar hoje na saúde dos portugueses não é culpa minha. Pode ser de muita gente, mas minha não é de certeza. Não fui eu que peguei num assalto do BES e o transformei num problema público”, disse João Gama Leão aos deputados, ao ser confrontado com as injeções no banco liderado por António Ramalho.

Depois contra o próprio Novo Banco (e o seu dono, a Lone Star). “A verdade é que parece que o interesse dela comissão é defender o interesse público, mas não confundo o interesse público com o interesse do Novo Banco. O Novo Banco tem interesses que não são públicos, apesar de ter dinheiro publico, os interesses do Novo Banco não são públicos”, referiu.

E novamente contra os governos de Passos Coelho e António Costa. “Não fui eu de maneira nenhuma que peguei num problema de larápios, mudei o rei e agora mando o problema para os contribuinte. Não fui eu com certeza”, sublinhou.

Então é também um dos lesados do BES, perguntaram os deputados. “Eu não sou lesado, sou um grande devedor do Novo Banco, para que fique claro. Mas a minha divida tem dois grandes itens: recuperação de empresas em dificuldades e apoio à exportação. (…) O que o meu grupo fazia era exportar, era um dos grandes exportadores deste país”, indicou.

Frases de João Gama Leão que levaram os deputados a classificar a suas justificações como “alucinantes”. “Se acha que o papel que eu venho aqui fazer é alucinante porque digo que sou vítima do Grupo Espírito Santo. Eu acrescento: sou vítima do Grupo Espírito Santo e do Novo Banco”, disse o homem forte da Prebuild.

Mas também matizou. “Se eu me sinto lesado pelo Grupo Espírito Santo? Tenho pouco jeito para papel de vítima. Tudo aquilo que fiz eu assinei, sou responsável”. Portanto, “a dívida é astronómica, mas chega aí pelo Novo Banco não pela minha mão”. Uma audiência que promete.

E isso quer dizer que a responsabilidade é do Novo Banco? Não, clarifica João Gama Leão. “Eu não disse que o Novo Banco é o culpado da dívida. (…) Há dias o senhor presidente pediu a um senhor que cá estava [Moniz da Maia] que fosse afirmativo. A dívida ao Novo Banco é da minha responsabilidade, ok? A queda do meu grupo aí é que já desconfio que seja minha responsabilidade”.

Culpado disso? Novo ataque: desta vez numa resposta que encaixa direitinho no caso de Bernardo Moniz da Maia e de outros devedores, que viram as suas dívidas serem reestruturadas ao longo de anos, apesar de estarem em incumprimento. “Em primeiro lugar: eu não trago dívidas de há não sei quantos anos renovadas com… fantasias. A minha dívida é muito recente. Segundo, quando caiu o Grupo Espírito Santo o meu default era zero. Não trazia dívidas penduradas do Novo Banco”.

Terceiro. “Quando se dá a resolução do BES, tentei de todas as maneiras contactar o Novo Banco. O banco cai em 3 de agosto e só consigo a primeira reunião com um responsável do Novo Banco em dezembro”, diz Gama Leão antes de soltar um riso nervoso.

Numa analogia com a saúde, Gama Leão diz que antes da resolução o grupo Prebuild estava numa “situação frágil” devido às muitas frentes de investimento abertas. Na sequência, a Prebuild teve de fazer dois Processos Especiais de Revitalização (PER), devido às dificuldades.

“Em agosto começámos a sentir falta de ar, e o que o Novo Banco fez foi ‘vai para casa porque não precisa de medicação’. Ficar sem ar nas empresas é ficar sem liquidez. Aguentámos seis, sete ou 8 meses sem contacto com o nosso principal parceiro financeiro. E quando chego ao contacto meses depois (…) passámos da falta de oxigénio para a Unidade de Cuidados Intensivos”, explica o empresário.

