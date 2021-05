A UE está “pronta para discutir” a proposta dos Estados Unidos de levantar as proteções de propriedade intelectual das vacinas contra a Covid-19 para acelerar a produção e distribuição, disse nesta quinta-feira a presidente da Comissão Europeia (CE).

Our priority is to ramp up production to achieve global vaccination.

At the same time we are open to discuss any other effective and pragmatic solution.

In this context we are ready to assess how the US proposal could help achieve that objective.

