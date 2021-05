Vinho Petrus que estagiou no espaço está à venda na Christie's

O Petrus 2000 vai estar disponível em venda privada e, após a aquisição, será acompanhado de uma outra colheita que não chegou a descolar da terra (bem como de um saca-rolhas “feito de um meteorito”) — a ideia é que seja possível comparar os dois Petrus com e sem estágio no espaço. O vinho espacial vai ser vendido numa éspecie de mala desenhada pelo Les Ateliers Victor em Paris, resultado de mais de 900 horas de trabalho, de acordo com a Decanter.

Ao todo, 12 garrafas estiveram à boleia da ISS desde novembro de 2019. Ao fim de mais de 400 dias no espaço, e em gravidade zero, regressaram em janeiro deste ano. Os vinhos foram posteriormente analisados, em março, por cientistas e por um grupo de provadores no Instituto de Ciências da Vinha e do Vinho da Universidade de Bordéus.

À BBC, Jane Anson, jornalista e autora do livro “Inside Bordeaux: The Châteaux, Their Wines and the Terroir”, uma das pessoas que teve oportunidade de participar na prova, não sabe dizer se o espaço transformou o vinho para melhor ou pior, mas salienta que está “definitivamente diferente”, com notas mais florais e até fumadas. É também ela quem lembra — e bem — que o Petrus tem uma grande capacidade de envelhecimento, pelo que foi uma escolha sensata levá-lo a estagiar entre as estrelas.

Apesar de serem uma dúzia de garrafas, apenas um vinho será vendido — três deles foram abertos na sequência de provas e os outros oito serão usados em investigação futura. Os lucros da venda da Christie’s serão canalizados para financiar mais experiências da Space Cargo Unlimited no espaço.