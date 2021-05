O robô Curiosity da NASA enviou fotos que permitem ter uma vista inédita e panorâmica de Marte, tiradas a partir do topo do Mont Mercou, uma formação rochosa no planeta que até dá para ver a Cratera Gale, onde aterrou há quase nove anos. As 132 imagens, que posteriormente foram “costuradas” para que a experiência de ver o chamado planeta vermelho fosse ainda melhor, foram captadas no dia 15 abril pela câmara Mast.

Como explica a NASA, a imagem de 360 graus foi composta com o branco “para que as cores dos materiais rochosos se parecessem com o que seriam sob as condições de iluminação diurna na Terra”.

Na terça-feira, a conta de Twitter do rover anunciou o vídeo, publicado no perfil de Youtube do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA. Como a imagem é interativo, o Curiosity “convida”: “Gira-me bem! (…) As imagens são do terreno, em vez do meu hardware ou do céu”.

Spin me right round! I took this 360º panorama with my Mastcam atop “Mont Mercou,” a rock formation overlooking Gale Crater. It's made from 132 images of the terrain (rather than my hardware or the sky). Enjoy the view on desktop or via the @YouTube app: https://t.co/NLIyNVYDlp pic.twitter.com/DEsNnUBZ8I — Curiosity Rover (@MarsCuriosity) May 4, 2021

O Curiosity Mars é o maior e mais antigo robô em atividade já enviado para Marte e tem vários feitos no seu currículum: descobriu metano e outros elementos como oxigénio ou carbono no planeta e foi ele também quem encontrou a primeira corrente de água seca. Lançado em novembro de 2011, pousou em solo marciano em agosto de 2012 e faz parte da missão do Laboratório de Ciências de Marte da agência norte-americana.