Boletim DGS. Incidência e R(t) voltam a baixar em Portugal

O mesmo boletim deu conta de uma morte e 377 novos casos de Covid-19, confirmados em Portugal nas últimas 24 horas. O número de óbitos é menor do que na quinta-feira (5), mas os casos aumentaram (no dia anterior foram 373). Em relação à sexta-feira anterior (quando tinham sido registados 460 novos casos), houve uma redução. No que toca às mortes, se esta sexta-feira foi confirmada uma morte, na semana passada não tinham sido registados óbitos. Ainda assim, o valor agora revelado no boletim é o mais baixo desde segunda-feira.

Até ao momento, foram confirmados em Portugal 16.989 óbitos devido à Covid-19 e 838.852 casos desde o início da pandemia.