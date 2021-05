Uma criança de dois anos morreu na quinta-feira, em Lisboa, depois de alegadamente ter ficado esquecida no carro, confirmou à agência Lusa fonte da PSP.

De acordo com a polícia, a criança terá ficado esquecida no interior de um automóvel durante o dia e quando a família se apercebeu, ao final da tarde, apressou-se a levá-la para o Hospital de Santa Maria, mas a bebé acabou por morrer. A CMTV adianta, por sua vez, que as autoridades — a PSP e o INEM — foram acionadas perto das 16h30, tendo encontrado a criança em paragem cardiorespiratória. Ainda tentaram manobras de reanimação durante 30 minutos, sem sucesso. A criança já terá chegado sem vida ao hospital.

Segundo a CMTV, a mãe ter-se-á esquecido da filha dentro do carro, na Avenida Miguel Bombarda, em Lisboa, depois de, pelas 9h00, ter levado os outros dois filhos mais velhos à escola. O alerta foi dado já perto das 16h30. Ou seja, a criança terá ficado esquecida na viatura durante cerca de 7 horas, nomeadamente no período de maior calor do dia. A Polícia Judiciária está a investigar as circunstâncias desta ocorrência.