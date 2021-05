Depois de a Seat ter decidido, em 2017, desafiar os seus clientes a escolher a denominação para o maior SUV da gama, com a escolha a recair no Tarraco, eis que vem agora a Fiat solicitar o mesmo tipo de colaboração aos seus clientes. Em causa está o modelo que foi originado pelo Projecto 363, um B-SUV com dimensões similares ao Fiat 500X, que é habitualmente referido como SUV Fiat.

O Projecto 363 nasceu para o mercado brasileiro, prevendo-se depois que venha a ser alargado aos restantes mercados da América Latina. Alto e com maior altura ao solo, o pequeno SUV foi concebido sobre a plataforma da marca italiana MLA, que promete ser uma evolução face à estrutura que servia até aqui de base para modelos da Fiat deste segmento.

A imprensa brasileira avança que o SUV Fiat deve recorrer exclusivamente a motores a gasolina, o 1.3 atmosférico com 109 cv e uma caixa automática de variação contínua, para as versões mais acessíveis. Para as restantes estará ao serviço o três cilindros sobrealimentado com 1 litro de capacidade e 125 cv, que surge habitualmente acoplado a uma caixa de velocidades automática convencional. Só estão previstas versões com tracção às rodas da frente.

Os fãs da marca que desejem participar nesta sessão de baptismo podem visitar este site. Aí têm à disposição as três opções possíveis (Pulse, Domo e Tuo), tendo apenas que clicar no seu favorito. Dentro de umas semanas saberá, nesse mesmo site, se a sua escolha foi a vencedora, ou seja, se você foi o padrinho ou a madrinha do novo “bebé” da Fiat.