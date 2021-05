A Comissão Europeia abriu as candidaturas para que universidades de jornalismo se candidatem a uma subvenção de 1 milhão de euros, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos sobre a Europa e reduzir a desinformação da UE.

A política de coesão desenvolvida pela União Europeia, dirigida aos estudantes de jornalismo, procura aumentar o número de jornalistas especializados em assuntos da UE e contribuir para a cobertura informada das políticas e iniciativas europeias.

Os beneficiários irão desenvolver um currículo e materiais didáticos para um curso sobre a UE, de maneira a que os jornalistas reúnam competências para identificar as notícias falsas e façam a verificação de factos.

“Esta iniciativa irá permitir aos futuros jornalistas conhecer a União Europeia e compreender melhor a forma como a UE está a apoiar o desenvolvimento das suas regiões e municípios. A Comissão está empenhada em incentivar a formação, a investigação e a reflexão sobre as bases da União, o trabalho em curso e o seu futuro”, declara Elisa Ferreira, Comissária responsável pela Coesão e Reformas.

As propostas podem ser apresentadas por instituições de ensino que ensinem jornalismo a nível de licenciatura ou mestrado e o prazo de candidaturas termina no dia 24 de agosto de 2021. As instituições candidatas têm que estar localizadas num Estado-membro da UE e estarem acreditadas ao abrigo da legislação desse país.