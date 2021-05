Artigo em atualização

A discussão vai ser durante o dia, mas as decisões vão ser no sábado. António Costa chegou otimista à cimeira do Porto e, à entrada, deixava um presságio: “Estamos em boas condições de sair daqui com um compromisso do plano de ação dos direitos sociais”. E se desculpou os ausentes — como a alemã Angela Merkel e o holandês Mark Rutte, mostrou cumplicidade com quem apareceu. A primeira-ministra finlandesa, Sanna Marin, não se apercebeu que o primeiro-ministro português estava a falar aos jornalistas e interrompeu-o, com Costa a retorquir: “Hi Sanna, how are you? Fine?“. Muitos sorrisos e Costa lá continuou.

Há três grandes metas que devem sair da cimeira: 78% das pessoas com idade entre 20 e 64 anos com emprego; 60% dos adultos com formação anual; redução em 15 milhões das pessoas em risco de pobreza no espaço europeu. Se as metas existem, agora, alerta Costa, é “preciso colocá-las em ação. Fazê-los chegar a cada um dos europeus e das europeias. Portanto, haver todo este apoio é uma excelente garantia”.

António Costa congratula-se com o facto de ir haver “regularmente a avaliação dessas metas, no exercício do semestre europeu”. O primeiro-ministro diz que, se avançar esta visão, o semestre europeu — o mecanismo de coordenação da política financeira dos estados-membros –não vai “olhar apenas para o PIB e para o défice, mas também para a evolução da pobreza”. Isto, acrescenta, “é dar à Europa uma visão integrada daquilo que deve ser uma política económica coordenada, que deve ter todos estes objetivos em conta.”

António Costa adverte, no entanto, que é preciso que no sábado o Conselho Europeu “dê o passo seguinte“. A discussão começa já hoje ao jantar onde, sabe o Observador, também será discutida a questão do levantamento das patentes.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O primeiro-ministro afirmou que “as desigualdades têm minado a democracia” e que “neste ano [de pandemia] vimos bem a importância de como o Estado Social, que é fundamental para responder a situações dramáticas”. Além disso, lembra Costa,”para se concretizar a dupla transição climática-digital, precisamos de garantir condições que permitam melhores empregos, investimento às empresas, para que garantam proteção social.”

Para Costa já é “um passo muito importante” a presidência portuguesa da UE ter “conseguido pôr o pilar social no centro do debate europeu”, mas “cada um tem de fazer o seu trabalho” e adverte que “o plano de ação não é o fim da linha. É termos uma folha de rota para podermos prosseguir cada um”.

Sobre ausência (presencial) de Angela Merkel, Costa destaca que a chanceler alemã (que participa por videoconferência) não está presente apenas devido à situação pandémica no país, que o mesmo se passa com o holandês Mark Rutte e que primeiro-ministro maltês não está presente por estar em quarentena. Costa resume assim à entrada: ai ser uma cimeira de sucesso, mas vamos ao trabalho.