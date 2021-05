O Contra-Corrente de José Manuel Fernandes vai passar a ser diariamente aberto à participação dos ouvintes da Rádio Observador, a partir da próxima segunda-feira (10 de maio), na hora das 10h às 11h.

Se quiser entrar em direto e deixar a sua opinião, pode inscrever-se de segunda a sexta-feira a partir das 8h30 ligando para o 910024185. Pode conversar em direto com o publisher do Observador sobre o tema do seu Contra-Corrente, que é divulgado em antena e nas redes sociais a partir das 8h15.

Este formato de interação entre José Manuel Fernandes e os ouvintes e leitores do Observador foi experimentado pela primeira vez a meio de Abril, a seguir à entrevista de José Sócrates à TVI, e foi um sucesso tão grande que decidimos adaptar a grelha para passar a ter este espaço diariamente.

Pode ouvir aqui essa conversa entre os ouvintes e José Manuel Fernandes:

Em estúdio estarão também Carla Jorge de Carvalho, Maria João Simões, Paulo Ferreira e Júlio Magalhães — o ex-diretor da TVI e do Porto Canal estreou-se esta semana no painel permanente das Manhãs 360, das 7h às 11h.

Pode ver no vídeo os melhores momentos das emissões especiais da Rádio Observador ao vivo no Porto:

A transmissão deste Contra-Corrente aberto aos ouvintes implicará algumas alterações na grelha da Rádio Observador. O Jet-Lag, de Filomena Martins, passará a ser transmitido diariamente às 17h45, no horário nobre da Tarde em Direto, com Ana Filipa Rosa e João Alexandre. Os nossos Fact-Checks, com Pedro Rainho, passam a ir para o ar às 7h45. As rubricas Zoom, Lado Bom da Vida e Termómetro passarão a ser apresentadas diariamente no espaço das 15h às 17h, com Nelson Ferreira, Judite França e Tiago Dores.

A Rádio Observador arrancou em Junho de 2019 e pode ser ouvida em fm no Grande Porto e Braga em 98.4, no distrito de Aveiro e noutras zonas do Grande Porto em 88.1, e na Grande Lisboa, de Aveiras a Grândola, em 93.7 ou em 98.7. Pode ainda ser ouvida online em todo o mundo a partir deste link.

Também pode ouvir os programas e rubricas da Rádio Observador em podcast, a partir da página de episódios no site do Observador ou das plataformas habituais. Entre Janeiro e Abril, nos primeiros quatro meses deste ano, os podcasts da Rádio Observador registaram 8,8 milhões de downloads (2,2 milhões por mês).

Além dos nossos noticiários, entrevistas, reportagens e fact-checks, os programas e rubricas mais procurados são o Contra-Corrente, de José Manuel Fernandes; O Bom, o Mau e o Vilão, de Miguel Pinheiro; o E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares; o E o Vencedor é…, com a participação regular de José Manuel Fernandes, Miguel Pinheiro, Filomena Martins, Sara Antunes Oliveira, Nuno Vinha, Rui Pedro Antunes, Miguel Santos Carrapatoso, Judite França e Paulo Ferreira; o Explicador, moderado pela Carla Jorge de Carvalho; o Ideias Feitas, de Alberto Gonçalves; o Aprender a Comer, com a nutricionista Mariana Chaves; o Porque Sim não é Resposta, com o psicólogo Eduardo Sá; o De Maneira que no Fundo é Muito Isto, com o humorista Tiago Dores; o Sem Falta, com o ex-árbitro Pedro Henriques; e o Ainda Bem que Faz essa Pergunta, onde o Júlio Magalhães se junta ao Paulo Ferreira, para abrir todos os dias as Manhãs 360º.

Pode seguir as novas páginas da Rádio Observador no facebook e no instagram.