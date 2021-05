(Em atualização)

Uma explosão de uma bomba perto de uma escola em Cabul, capital do Afeganistão, matou pelo menos 40 pessoas, anunciou o Ministério do Interior, segundo avança a Sky News. Entre as vítimas mortais há crai Houve ainda 52 pessoas que ficaram feridas. Ainda não se sabe qual o alvo da bomba que explodiu no bairro de maioria xiita de Dasht-e-Barchi, nem ainda nenhum grupo reivindicou este ataque.

De acordo com a Sky News, acredita-se que a maioria das vítimas sejam estudantes do sexo feminino que estavam a voltar para casa.

Ghulam Dastagir Nazari, porta-voz do Ministério da Saúde, disse que 46 pessoas foram levadas a hospitais até agora.