Autarquia de Odemira perdeu o rasto a alguns imigrantes. Presidente reconhece que realojamento no Zmar "correu mal"

Imigrantes realojados no Zmar por viverem "em situação de sobrelotação com insalubridade atestada pela autoridade de saúde". "Instabilidade e insegurança" levou imigrantes a sair do radar municipal.