Para quem se acomodou às maravilhas das montras digitais, não há coisa melhor que poder encomendar tudo — e sim, as compras semanais para encher a despensa lá de casa também contam. As mercearias online tornaram-se numa modalidade que veio para ficar, alimentadas pela comodidade de não precisar de sair do sofá para mandar vir legumes para a sopa, queijo da Serra para a tábua do lanche, molhos picantes para a próxima jantarada ou até mesmo tremoços e azeitonas especiais para acompanhar a cerveja na varanda.

Estas mercearias levam-lhe a casa a melhor tradição portuguesa, e também dão a volta ao mundo (e se dão). Algumas destas lojas online permitem que encontre facilmente produtos do México, da Grécia e até os mais mirabolantes snacks asiáticos. Iogurte grego bem amargo e espesso? Há. Trufas brancas do Alentejo? Está na lista. Manteigas de frutos secos caseiras? Também. Tortillas feitas com milho mexicano? Pode juntar ao carrinho. Isto tudo sem deixar para trás, claro, os produtos frescos vindos diretamente de produtores locais e algumas produções biológicas. Boas compras.

A Praça

Encomendas com valor igual ou superior a 80€ têm portes grátis

A antiga Manutenção Militar de Lisboa, conhecida como Hub Criativo do Beato, vai receber algures no primeiro semestre de 2021 A Praça, que são nada mais nada menos que 1700 metros quadrados daquilo que pretende ser o maior mercado alimentar português. Mas antes disso, o projeto ganhou forma online, tornando-se numa mercearia onde o produto português, sazonal e de produção biológica é rei. Esta montra do melhor que se colhe e produz em Portugal tem fruta, legumes, pão, laticínios, aromáticas, produtos de peixaria, talho, charcutaria e queijaria, azeites ou vinhos. Há também uma secção da loja online com produtos ditos de mercearia como arroz, granolas, conservas, café, chocolates e até congelados. Estão também disponíveis alguns cabazes semanais de frescos. A Praça faz dois tipos de entregas: a Praça Entrega para as compras regulares da semana, com entregas de segunda a sexta com várias janelas horárias; ou a Praça Express, para encomendas urgentes para o próprio dia ou no dia imediatamente a seguir. Para já, abrange apenas as zonas da Grande Lisboa, Sintra, Cascais e parte da Península de Setúbal, mas caso a sua área de residência não esteja abrangida pode sempre tentar a sorte enviando um email (cliente@pracahub.pt).

Therapist

As entregas são feitas de segunda a sexta na área da Grande Lisboa. Também é possível encomendar online e levantar no restaurante

Joana Teixeira, a fundadora do restaurante terapêutico na Lx Factory, o Therapist, viu-se de portas fechadas durante o confinamento de 2020 e teve de dar a volta de alguma maneira. Acabou por se virar para o online, a solução possível na altura, que permitiu que entregasse refeições e cabazes frescos para manter a sua clientela entretida (e saudável) em casa. Mas a experiência alargou-se e o Therapist, mais que um restaurante, passou a ser uma mercearia online também, serviço que mantém mesmo agora já de portas abertas. É possível encomendar granolas doces e salgadas, arroz integral, leguminosas secas como lentilhas, feijão ou grão biológicos, cacau e farinha de arroz, ovos de galinhas felizes, café bio, pão sem glúten, frascos com hummus ou manteigas de frutos secos. Não falham os blends em pó para misturar depois com bebida vegetal, feitos num frasquinho com superalimentos e ainda vários planos detox desenvolvidos por Tâmara Castelo, especialista em medicina tradicional chinesa e nutricionista. Há ainda bolos e tartes saudáveis que já chegam prontos a serem lambuzados, ou ainda um preparado de bolo com todos os ingredientes necessários à confeção.

Cesta Verde

As entregas são gratuitas nos concelhos do Porto, Matosinhos e Maia, desde que haja uma compra mínima de 20 euros

Carlos e Esmeralda dão a cara por este projeto que nasceu para fazer face ao preço elevado dos frescos nas grandes superfícies e também para começar a dar resposta a pedidos de entregas ao domicílio de produtos deste tipo. Têm uma loja física, mas quiseram dar mais credibilidade ao site que criaram para que os clientes já pudessem fazer as suas compras online. O foco está sobretudo nos produtos frescos, vindos de produtores nacionais mas sobretudo locais (Lavra e zona entre Barcelos e Póvoa do Varzim), com a certeza que químicos não são usados nas produções agrícolas — será normal ver um bicharoco qualquer nas verduras de vez em quando. Entregam cabazes personalizáveis à medida das necessidades de cada cliente que escolhe as quantidades no site, sejam legumes, frutas, especiarias, frutos secos, feijões, azeitonas, tremoços, sementes e ainda uma boa seleção de produtos da Serra da Estrela. A Cesta Verde faz entregas nos concelhos do Porto, Matosinhos e Maia.

Casa México

Envia para todo o país (e Espanha) até 48h após o pagamento, sendo que compras superiores a 45 euros têm porte grátis

Para gritar “Arriba!” enquanto enche a despensa — a Casa México nasceu para fazer jus às origens de Paulina Gallardo, a sua fundadora vinda de Tijuana, que quis dar aos portugueses a oportunidade de terem em casa produtos mexicanos autênticos. Como? Criando uma mercearia online com produtos que fizeram e fazem parte do seu dia-a-dia, que dificilmente encontrava por cá desde que se mudou para Portugal. A Casa México põe à disposição molhos, dos menos aos mais picantes, como se quer, vários tipos de feijão e vegetais, pimentões e malaguetas secas, pastas picantes, as indispensáveis tortillas, farinhas, bebidas espirituosas e, claro, doçaria tradicional mexicana. Além dos produtos avulso, a mercearia vende ainda kits para nachos, para que os clientes possam fazer em casa, com direito a ingredientes e instruções. Paulina tem ainda um serviço de subscrição mensal de tacos, que entrega em casa dos clientes um pack com os produtos da Casa México e uma receita diferente todos os meses — a subscrição pode ser mensal, trimestral ou semestral. A mercearia mexicana envia para todo o país (e até Espanha) até 48h após o pagamento, sendo que compras superiores a 45 euros têm porte grátis.

Mêide in Alentejo

O site está dividido por categorias de produtos e tem ainda a opção de encomenda de cabazes. Entregam em todo o país e enviam para o resto da Europa

Nesta mercearia é tudo “fêto” no Alentejo, dizem André Colaço e Cláudia Alegre, alentejanos de gema, naturais de Castro Verde, e responsáveis pela Mêide in Alentejo, que quer levar o melhor da sua região a casa de todos. A dupla, que gosta de estar rodeado de “bons paladares, texturas e aromas”, de ter os melhores produtos à mesa e, ao mesmo tempo, poder levá-los para mesas alheias, a começar pelo pão estaladiço, seguindo para o presunto e enchidos artesanais de porco preto, chegando ao queijo e aos doces feitos com fruta do pomar. Impossível ignorar o azeite, o mel floral das abelhas da região e até licores e o vinho que enche os copos à mesa. A Mêide in Alentejo entrega ainda trufas brancas de Mértola, mais conhecidas por túberas, e os conhecidos rebuçados de amendoim e mel.

YouHe.Me

As entregas são feitas em todo o país, mas é possível pedir para recolher o pedido nos pontos pickup, disponíveis apenas na área da Grande Lisboa

Uma breve viagem à Ásia com um carrinho de compras digital — é a proposta da YouHe.Me, uma mercearia online, do grupo SushiCome, focada sobretudo nos produtos asiáticos e snacks orientais. A particularidade desta loja são as caixas, todos os produtos são entregues dentro de caixinhas, que podem ser de vários tamanhos e com conteúdo variado. Esse conteúdo pode ser escolhido e personalizado pelo cliente, ou então deixado nas mãos da YouHe.Me que escolhe o recheio da caixa — basta escolher a opção Caixa Aleatória. Além disso, estão disponíveis caixas de subscrição que todos os meses lhe fazem chegar produtos diferentes a casa. De um diretório de mais de 180 produtos saltam à vista os ramens e noodles de toda a espécie prontos a meter no tacho, snacks asiáticos, aperitivos, doces, bebidas e molhos. As encomendas chegam a todos os cantos do país, e é certo e sabido que todas as semanas há novidades a entrar nesta mercearia.

MIAM

As entregas são feitas consoante o período disponibilizado (das 16h às 18h ou das 18h às 20h). As encomendas têm de ser feitas pelo menos até às 12h do dia anterior

A ideia era que o projeto de Raphaële Lewi-Leveel e Mathieu Fourmont tivesse uma casa física, coisa que a pandemia travou e os levou a criar uma mercearia online, em vez de uma de bairro. Os produtos portugueses e sazonais fazem brilhar a MIAM, sobretudo vindos de agricultura sustentável. Há ovos, manteiga, queijos, frutas e vegetais orgânicos, pão de fermentação lenta, leguminosas secas, conservas, fermentados, mel, doces, granola, manteigas de frutos secos e café — tudo para abastecer a despensa lá de casa. Os produtos chegam frescos todas as manhãs, diretamente dos produtores locais com quem a MIAM trabalha para que o cliente tenha acesso à maior frescura possível. As encomendas são organizadas todas as tardes de terça a sexta, e entregues em Lisboa através de tuk-tuk elétrico para terem o menor impacto ambiental. É possível (e aconselhável) devolver as caixas onde são entregues as encomendas.

Eurogreece

Os portes de envio para Portugal continental são grátis para encomendas superiores a 70 euros, abaixo disso ficam a 5 euros

Da Grécia com amor vêm os produtos da Eurogreece, uma mercearia típica grega encabeçada por Filippos Gavriilidis, também responsável pelos restaurantes Pita Gourmet no país. Importa os produtos do país de origem e entrega-os de norte a sul, para agradar a gregos e troianos. Destacam-se os queijos tradicionais como o feta, os queijos para grelhar e os fumados, sendo que a joia da coroa é o iogurte grego, mais espesso tradicionalmente, e aqui à venda na sua versão natural ou com sabores. Na Eurogreece não faltam também as azeitonas, os peixes fumados, patés, cervejas típicas, aguardentes e licores.

The Food for Real

É possível fazer levantamento dos produtos no restaurante, além da modalidade de entrega

O restaurante The Food For Real tem poiso em Alcântara e Entrecampos. Focado em hábitos alimentares saudáveis, deu o salto durante o confinamento e passou a vender produtos de mercearia online e algumas das especialidades que serve no restaurante. A atenção está quase toda no pão, com várias opções sem glúten, nas granolas caseiras, doces e salgadas, e na manteiga vegan, feita com azeite. Para compor a montra há scones, empadinhas, pão de queijo, banana bread, bolos do dia mais elaborados e até congelados sem glúten.

Teresa & Duarte

As entregas são feitas às terças, quartas, sextas e sábados entre as 09h e as 21h. Pedidos mínimos de 25 euros

Pão, queijos, azeite, doce e vinho em cima da mesa é o suficiente para fazer alguém feliz, e Teresa e Duarte sabem disso. Donos de uma mercearia na margem sul tiveram de arranjar forma de continuar a chegar à clientela e a levar-lhe uma seleção jeitosa dos produtos típicos da Serra da Estrela. Os queijos, claro, são os que mais brilham nesta montra virtual, sejam de ovelha ou cabra, vários amanteigados, e requeijão. A complementar a oferta há chouriços, presunto, alheira e até maranhos, azeites, mel e doces artesanais. As encomendas podem ser feitas através da página de Facebook ou através do site. Esta mercearia online entrega na Margem Sul, Setúbal, Alcochete e algumas zonas da Grande Lisboa, de Loures a Cascais.