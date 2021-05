O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) tornou-se este sábado o primeiro piloto da história da Fórmula 1 a chegar às 100 ‘pole positions’, ao ser o mais rápido na qualificação para o Grande Prémio de Espanha.

Hamilton fez a melhor volta logo à primeira tentativa da Q3, a terceira e última fase da sessão, com o tempo de 1.16,741 minutos, deixando o holandês Max Verstappen (Red Bull) em segundo, a 0,036 segundos, e o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) em terceiro, a 0,132.

“É incrível chegarmos à 100.ª ‘pole’. Nunca desistimos e tentamos sempre melhorar. Quem pensaria, em 2012, que chegaríamos às 100? Estou extasiado, como se fosse a minha primeira”, referiu o campeão mundial, no final da sessão de qualificação da quarta prova do Campeonato do Mundo de 2021.

Esta é também a segunda ‘pole position’ do britânico nesta temporada, uma vez que foi o mais rápido na qualificação de Imola (Itália), sendo o primeiro a ‘bisar’, depois de Verstappen (Bahrain) e Bottas (Portugal) já terem uma ‘pole’ cada.

Nenhum dos pilotos da frente conseguiu melhorar os seus tempos na derradeira tentativa. Hamilton até vinha com ritmo para o fazer, mas um erro na última curva (ligeira derrapagem) acabou por ditar que o tempo que vale o primeiro lugar da grelha de partida fosse aquele conseguido na primeira tentativa.

“Estava ansioso com as mudanças que ia fazer [na afinação do carro]. Isto é uma lotaria. Temos de ter em mente a corrida. Foi muito duro. A primeira volta foi a melhor que fiz durante toda a sessão. Na segunda estava a tentar melhorar mas não consegui”, frisou Hamilton.

O britânico conquistou a primeira ‘pole position’ da carreira no Grande Prémio do Canadá, em 2007, no ano de estreia na F1, com a McLaren. Esta foi, também, a sexta ‘pole’ em Barcelona, a quinta consecutiva.

O Grande Prémio de Espanha de F1 é a quarta de 23 corridas da temporada e disputa-se no domingo, no circuito de Montmeló, na Catalunha.

Lewis Hamilton chega a esta prova na liderança do campeonato, com mais oito pontos do que Max Verstappen.