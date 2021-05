Bill Gates e Melinda Gates anunciaram o divórcio após 27 anos de casamento e, não fosse o filantropo uma das pessoas mais ricas do mundo, até a pós-separação revela contornos de riqueza. De acordo com o Independent, Melinda Gates decidiu arrendar uma ilha para se refugiar e manter longe dos jornalistas mas não foi sozinha. Aliás, toda a família foi convidada, à exceção de Bill Gates.

A Calivigny Island — conhecida pelas paisagens paradisíacas, pelas praias de areia branca e pela água azul — tem como slogan “o paraíso é liberdade”, intitula-se como uma opção de “luxo” e custa 132 mil dólares por noite (109 mil euros). A ilha situa-se nas Caraíbas, em Granada e fica a 5 minutos de barco deste país.

Este local pertence ao bilionário francês Georges Cohen, que converteu a ilha num resort para 40 pessoas. Uma área de 80 hectares de natureza, que tem duas longas praias e casas de luxo. Há a “Beach House” ou a “Overhand House”, a primeira com inspirações do Bali e a segunda mais contemporânea. Há 10 suites de sonho que oferecem vista para o mar ou para o jardim tropical e até mesmo jacuzzis privado.

Na ilha há serviços de chef, que preparam jantares 5 estrelas ou até churrascos, mas também serviços de massagem, jet-ski, aulas de cozinha, concertos ou noites de jogos, tudo o que os hóspedes desejarem.

Foi neste “paraíso” que Melinda Gates resolveu estar com a família após o divórcio que, segundo revela o TMZ, já começou a ser tratado há vários meses. Estava tudo pensado, o anúncio esteve marcado para março, mas acabou por haver um adiamento. Aliás, a ilha terá mesmo sido reservada por Melinda nessa altura. Ao contrário do que inicialmente foi noticiado, o divórcio não terá sido um processo propriamente amigável e a grande maioria dos membros da família ficou do lado de Melinda e juntou-se à ex-mulher de Bill na Calivigny Island.

Ironicamente, também a história do casamento de Bill e Melinda Gates começou numa ilha, também aí para fugir aos mais curiosos. A 1 de janeiro de 1994, casaram-se em na ilha Lanai, no Havai (EUA). Como noticiou o Seattles Times na época, “todas as precauções foram tomadas para proteger o casal e os seus 130 convidados”. Com apenas 38 anos, Bill Gates terá reservado todos os quartos de hotel da ilha e, para evitar que os paparazzi pudessem tirar fotografias, também terá contratado todos os helicópteros disponíveis para ninguém os poder usar. Com fotografias ou não, casaram e começaram com um vínculo mais forte a vida a dois. Ficaram juntos até 2021.

O fim do casamento tornou-se público na passada segunda-feira quando, de surpresa, Melinda e Bill Gates, cofundador da Microsoft, anunciaram o divórcio através do Twitter.

O que está ainda por ser conhecido é a divisão do dinheiro, já que Bill Gates ainda é tido como o quarto homem mais rico do mundo, segundo a Forbes, — já foi considerado o mais rico do mundo — e detém uma parte da Microsoft, entre outras empresas. Porém, as incertezas quanto ao futuro podem ser em vão. Afinal, quando Melinda e Bill se conheceram, o segundo já era um dos maiores magnatas do mundo e terá havido um acordo entre os dois, caso a união não resultasse. Na altura, Melinda também já era engenheira informática e teria tido um futuro promissor mesmo que tivesse optado por ficar na IBM e não ir para a Microsoft. A história dos dois começou há 34 com um “não” de Melinda a Bill.

Bill Gates, que tem 65 anos, é conhecido por ser cofundador da Microsoft, a empresa por detrás do sistema operativo Windows, que foi pioneira na forma como utilizamos os computadores.