Neymar Jr. renovou com o Paris Saint-Germain até 2025. Após várias informações que davam conta de que o jogador brasileiro podia renovar com o clube parisiense, o PSG revelou um vídeo no Twitter com a hashtag #NeymarJr2025″, confirmando o prologamento do vínculo.

Nas primeiras palavras após a renovação de contrato, Neymar disse ao site do PSG que “é uma grande alegria continuar a aventura” no clube. “Estou muito feliz em Paris. É um orgulho fazer parte deste grupo, trabalhar com estes jogadores, com este grande treinador e fazer parte da história deste clube. São essas coisas que me fazem acreditar ainda mais neste grande projeto. Aqui, cresci como pessoa, como ser humano e também como jogador. Estou muito feliz por renovar e espero ganhar muitos mais troféus aqui”, referiu o jogador.

O L’Équipe já tinha dado o negócio como certo e revelou que Neymar deverá receber 30 milhões de euros brutos por ano, uma valor ligeiramente inferior ao que recebia até então, mas que será recompensado com um bónus —que não é conhecido, mas que segundo a imprensa francesa deverá rondar os 10 milhões de euros — no caso de conquista da Liga dos Campeões.

O jogador brasileiro está no PSG desde 2017, altura em que deixou o Barcelona, onde jogava desde 2013. Antes do clube espanhol, Neymar representava o Santos, onde fez a formação e foi, desde cedo, considerado uma “joia” do futebol.