O trajeto do Long March 5B, o foguetão com 23 toneladas que está à deriva em redor do planeta Terra e que pode cair a qualquer momento — sendo que as últimas previsões da Space Track apontam que a colisão aconteça entre as 15h de sábado e as 9h de domingo, horas de Lisboa, no sul do Pacífico — , pode ser seguido em direto no site Stuff in Space. Na pesquisa (que se encontra em cima, do lado direito) deve escrever-se CZ-5B R/B (o nome técnico deste aparelho) e será possível ver a localização do foguetão chinês.

Além desse site, os mais curiosos podem ainda seguir as páginas do Twitter Space-Track ou The Aerospace Corporation, que também revela informações atualizadas e previsões sobre o Long March 5B.

Latest TIP (as of 2021-05-08 0222Z) for CZ-5B (#LongMarch5B) (48275 / 2021-035B) shows projected re-entry at 2021-05-09 0252(UTC) +/- 360 minutes at latitude -39.4 longitude 180.5.

NOTE: Still not a reliable time or location, given the large window; both will still vary wildly — Space-Track (@SpaceTrackOrg) May 8, 2021

Our latest prediction for #LongMarch5B CZ-5B rocket body reentry is ???? 09 May 2021 04:19 UTC ± 8 hours along the ground track shown here. Follow this page for updates: https://t.co/p2AU9zVEpA pic.twitter.com/rsE6yzcnHb — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) May 7, 2021

O risco de este foguetão cair em Portugal não é nulo: lançado para o espaço num plano de 41,5º em relação à linha do equador, o Long March 5B pode cair entre essa latitude no hemisfério norte (sensivelmente onde fica Nova Iorque, Estados Unidos) e a mesma latitude no hemisfério sul (ligeiramente a sul de Sidney, Austrália). E Portugal, desde Braga para baixo, está na possível zona de impacto do foguetão.