Pelo menos 175 palestinianos e seis polícias israelitas ficaram feridos na sexta-feira, em Jerusalém, a maioria na Esplanada das Mesquitas, onde muçulmanos se reuniam para a última sexta-feira do mês de jejum do Ramadão, anunciou a polícia local.

“Centenas de manifestantes atiraram pedras, garrafas e outros objetos na direção dos polícias, que retaliaram”, segundo o porta-voz da polícia israelita, Wassem Badr, considerando tratar-se de “distúrbios violentos”.

O balanço anterior dos serviços de emergência palestinianos indicava 169 feridos nos confrontos entre palestinianos e a polícia israelita, na Esplanada das Mesquitas, informaram as equipas de socorro e a polícia locais.

Os confrontos aconteceram numa altura em que sobe a tensão no setor oriental de Jerusalém e na Cisjordânia, dois territórios palestinianos ocupados desde 1967 por Israel.

Há uma semana que estão a acontecer diariamente manifestações, marcadas por confrontos com a polícia israelita, no bairro de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Leste. A disputa em Sheikh Jarrah está relacionada com o direito à terra onde são construídas casas para colonos israelitas. Nesse bairro vivem quatro famílias palestinianas, ameaçadas de despejo pelos israelitas.