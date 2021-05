A próxima edição do Festival Internacional de Literatura e Língua Portugal, o Lisboa 5L, decorrerá de 04 a 08 de maio de 2022, anunciou este domingo a vereadora da Cultura da autarquia, Catarina Vaz Pinto.

A data da próxima edição do Lisboa 5L, que voltará a celebrar a língua portuguesa “em toda a sua dimensão internacional”, foi anunciada no espetáculo de encerramento da primeira edição do festival, no cineteatro Capitólio, onde atuou Sérgio Godinho, acompanhado ao piano por Filipe Raposo, e com Camané e Capicua como convidados.

Debates, exposições, concertos e cinema em vários espaços da cidade, e com alguns momentos ‘online’, compuseram a primeira edição do Lisboa 5L, entre o dia 5 e este domingo, reunindo mais de 70 autores de oito países, numa homenagem à língua portuguesa.

Com direção artística de José Pinho, o Festival Internacional de Literatura e Língua Portuguesa — Lisboa 5L é uma iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa (CML) para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa e promover a língua, a literatura, os livros, as livrarias, a leitura, os autores e os seus leitores.

Entre os autores convidados contaram-se nomes como Isabel Minhós Martins, José Pacheco Pereira, Bruno Vieira Amaral, João Tordo, Isabel Rio Novo, Lídia Jorge, Mário de Carvalho, Mário Zambujal, Teolinda Gersão, Gonçalo M. Tavares, Filipe Melo, Valter Hugo Mãe, Afonso Cruz, Matilde Campilho, José Luís Peixoto, Itamar Vieira Júnior, Paulo Scott, José Eduardo Agualusa, Ondjaki e Alberto Manguel.

Esta primeira edição do Festival 5L esteve inicialmente prevista para maio de 2020, mas a pandemia de covid-19 obrigou a adiar a iniciativa para este ano.