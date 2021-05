Durante este mês, os visitantes do Castelo do Drácula vão ser recebidos por médicos e enfermeiros. Nos seus uniformes, vão encontrar autocolantes com dentes afiados. Mas a ideia não é deixar-lhes marcas num pescoço, mas sim nos braços. É que o Castelo de Bran, do século XIV, no centro da Roménia, está a oferecer vacinas contra a Covid-19 a todos os visitantes, segundo escreve a BBC.

Esta iniciativa é uma medida do Governo para incentivar a vacinação neste país no leste da Europa, já que o objetivo é vacinar 10 milhões de pessoas até setembro, numa população de cerca de 19 milhões em que metade afirma não querer receber a vacina, segundo uma sondagem da Globesec.

A equipa do castelo que terá inspirado o icónico romance de Bram Stoker, que tem um vampiro como personagem principal, acredita que esta iniciativa vai também levar mais pessoas a esta atração turística, na montanhas dos Cárpatos. Até porque, durante a pandemia, o número de turistas caiu.

Durante todos os fins de semana de maio, qualquer pessoa pode aparecer sem hora marcada para receber a vacina e, desta forma, obter uma entrada gratuita para ver 52 instrumentos de tortura medievais no castelo.