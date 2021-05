Os cidadãos com idades entre os 60 e os 65 anos já podem fazer o autoagendamento da vacina contra a Covid-19 no portal que está disponível no site da Direção-Geral de Saúde (DGS). A previsão era de que esta fase se iniciasse mais no final da semana, mas acabou por haver uma antecipação e, segundo a RTP, o autoagendamento para estas idades já está disponível desde sábado.

Na quinta e sexta-feira foram administradas 100 mil doses da vacina em todo o território nacional, um número que foi anunciado como meta pelo almirante Gouveia e Melo, e o objetivo é que todas as pessoas com mais de 60 anos sejam vacinadas com pelo menos uma dose “até ao final de maio ou na terceira semana de maio”, como antecipou em 21 de abril a ministra da Saúde, Marta Temido.

A task force responsável pela coordenação do plano de vacinação salientou também o papel do sistema de autoagendamento pela internet na intensificação da administração de vacinas para o objetivo de 100 mil inoculações diárias, cuja marcação era anteriormente centralizada nos serviços de saúde, nomeadamente Administrações Regionais de Saúde (ARS) e Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES).

Esta mudança permitiu um incremento muito significativo de agendamentos e a libertação de profissionais de saúde, que se encontravam empenhados no agendamento local, contribuindo de forma muito significativa para o necessário aumento do ritmo de inoculações. Sem esta mudança não seria possível atingir o ritmo de vacinação necessário”, esclareceu a mesma fonte da task force à agência Lusa.

Em 23 de abril entrou em funcionamento o portal destinado ao autoagendamento para a vacinação, que tinha registado, até ao início desta semana, cerca de 206 mil inscrições para a toma da vacina contra a Covid-19. Portugal atingiu já um milhão de pessoas com a vacinação completa com a segunda dose ou com a inoculação com a vacina de toma única da Janssen, o que corresponde a mais de 10% da população portuguesa.