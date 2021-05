Viver pelo fogo, morrer pelo fogo. A Dogecoin, uma criptomoeda que foi criada por piada e que este ano chegou a valorizar-se em mais de 13.000%, perdeu quase 30% do seu valor esta madrugada, depois de o seu entusiasta mais famoso – Elon Musk – brincar que a moeda é “um esquema” (hustle) durante um sketch do programa humorístico Saturday Night Live do qual o empresário foi anfitrião.

Num sketch em que Elon Musk aparecia como um pretenso especialista em mercados financeiros, num jornal televisivo, a personagem encarnada pelo dono da Tesla e da SpaceX aparecia a dizer que a Dogecoin estaria no centro de “uma revolução do sistema financeiro mundial”. Porém, perante a insistência da personagem do jornalista, sobre o que é que aquela criptomoeda era, realmente, a personagem de Elon Musk acabava por reconhecer: “é um esquema“, ou seja, uma criação que apenas tem como objetivo extrair a maior quantidade de dólares possível a quem se envolve na criptomoeda.

Antes do fim do sketch, a personagem de Elon Musk ainda gritou a típica expressão “Até à Lua!“, habitualmente utilizada pelos internautas envolvidos neste tipo de investimentos. Mas a piada estava feita, e o dano também.

O valor da Dogecoin foi impulsionado até mais de 70 cêntimos de dólar ao longo das últimas semanas, sobretudo desde que se soube que Elon Musk iria ser anfitrião do Saturday Night Live neste sábado, 8 de maio. A piada do “hustle” acabou por ser o pretexto que muitos investidores nesta criptomoeda usaram para inverter o sentido da negociação – há momentos, o valor da Dogecoin já tinha caído para cerca de 45 cêntimos de dólar norte-americano.

Sublinhe-se, porém, que cada uma destas moedas valia menos de 10 cêntimos de dólar no início de 2021.

Este sketch surgiu alguns minutos depois do monólogo de abertura, em que Elon Musk teve a companhia da sua mãe num diálogo que também incluiu o tema da criptomoeda que Elon Musk frequentemente impulsiona através de publicações na rede social que mais utiliza, o Twitter.