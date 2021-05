Este domingo foi dia de uma manifestação nacional em França. Em Paris, sobretudo, mas também em várias outras cidades, “milhares de manifestantes” saíram à rua para pedirem medidas mais substanciais ao Governo francês e aos partidos políticos no combate às alterações climáticas e na superação da atual crise de emergência climática.

O protesto nacional acontece na sequência de uma aprovação parlamentar de uma proposta que enquadra a redução da emissão de gases com efeito de estufa, considerada insuficiente por ativistas e organizações ambientais. Citado pela France 24, um grupo de manifestantes considerou a proposta de lei “um falhanço climático e social” e a divisão francesa da organização Greenpeace acusa o Governo de inação — “recusam-se a agir”.

A proposta será ainda debatida na câmara alta do Parlamento francês, o Senado, e inclui medidas como uma proibição de voos internos com menos de duas horas e meia de duração — em percursos que possam ser feito por meios menos poluentes, como o comboio — e estímulos à utilização de meios de transporte individual menos poluentes como carros elétricos, entre outras. O objetivo fixado passa por reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 40% até 2030.

Ao todo, segundo a France 24, um terço do programa de estímulos de 100 mil milhões de euros projetado em França para responder à crise económica e social provocada pela Covid-19 passará pela promoção de medidas de redução de emissões poluentes e pela proteção da biodiversidade.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Há dias, na reação à proposta, o diretor da Greenpeace France, Jean-Francois Julliard, dissera: “É uma lei que talvez pudesse ser adequada se tivesse sido aprovada há 15 anos, quando a emergência climática era menos urgente. Em 2021 não será suficiente para enfrentar verdadeiramente o aquecimento global”.

Pode ver as imagens da manifestação, que se espalhou por França, clicando na imagem no topo superior do artigo.