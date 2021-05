O Luso, no distrito de Aveiro, vai receber, entre 15 e 16 de maio, a ‘final four’ totalmente portuguesa da Liga Europeia de hóquei em patins, com a participação do FC Porto, Sporting, Oliveirense e Benfica, foi este domingo anunciado.

A primeira meia-final, agendada para dia 15 às 17:00, irá opor o FC Porto frente à Oliveirense, enquanto às 21:00 será apurado o segundo finalista, no encontro entre o Benfica e Sporting. Já a final decorre dia 16, às 17:30.

As quatro formações portuguesas garantiram o apuramento para a ‘final four’ em 11 de abril, sendo que o Sporting é o atual detentor do troféu, conquistado na temporada 2018/2019. Na época passada, a competição foi suspensa devido à Covid-19

A organização também já anunciou os árbitros designados para a ‘final four’, Pedro Silva e Paulo Almeida, de Portugal, os italianos Franco Ferrari e Filippo Fronte e os espanhóis Sergi Mayor e Ivan Gonzalez.

O evento não terá público devido à pandemia de covid-19.