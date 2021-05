Em atualização

Pedro Santana Lopes vai ser candidato à Câmara Municipal da Figueira da Foz, encabeçando uma lista do movimento independente “Figueira A Primeira”. O antigo primeiro-ministro, histórico militante do PSD e fundador do partido Aliança — depois de se ter desfiliado dos sociais-democratas — volta assim a candidatar-se a um município no qual já foi autarca.

A notícia começou por ser avançada pela RTP. Posteriormente, Bruno Pais Menezes, dinamizador do movimento “Figueira A Primeira”, confirmou ao Observador que “Pedro Santana Lopes respondeu de forma inequívoca e afirmativa ao desafio do movimento” e será mesmo candidato à autarquia da Figueira da Foz. O antigo primeiro-ministro vai a votos com Carlos Monteiro (PS), Pedro Machado (PSD)

Bruno Pais de Menezes, ex-líder da JSD/Figueira da Foz, diz ainda que este “é o culminar de um trabalho de meses” e que o movimento junta várias pessoas do PSD ao CDS, passando pelo PS.

Santana Lopes falará sobre o assunto em tempo próprio, diz o líder do movimento. O Observador tentou contactar Pedro Santana Lopes, que não respondeu em tempo útil.

Em fevereiro, Rui Rio dizia: “Não sei qual é a vontade dele nem a do próprio partido”

O político e antigo primeiro-ministro chegou a ser ponderado pela direção do PSD como candidato autárquico, mas depois de pressão das estruturas locais os sociais-democratas avançaram para outro nome: Pedro Manchado será o candidato do PSD à Figueira da Foz.

Em fevereiro, o líder do PSD tinha respondido assim a uma pergunta do Observador sobre se seria possível Santana Lopes ser candidato pelo partido a alguma autarquia do país: “Não lhe sei responder a isso. Ou seja, não sei qual é a vontade dele, nem sei qual é a vontade do próprio partido”.

Imagine que ele se propunha ser candidato à câmara A — eu não sei o que é que o partido no município A e no distrito A quer ou não quer, gosta ou não gosta, face ao percurso que Pedro Santana Lopes tem”, referia ainda Rui Rio.

O que Rui Rio garantia ainda nessa entrevista de fevereiro era que não iria impor “de forma nenhuma” Santana Lopes como candidato às estruturas locais. E questionado sobre a possível imposição do nome ao PSD da Figueira da Foz, respondeu: “Isso não se pode fazer. Posso fazer isso em algumas circunstâncias: imagine-se que uma concelhia se fecha em torno de um candidato e eu tenho consciência de que esse candidato não tem aceitação rigorosamente nenhuma. Nesse caso, se eu tiver um candidato com muito mais aceitação pública, não tenho problemas em fazer isso. Nesses casos meto a cabeça e faço isso. Mas neste caso não, porque é uma situação especial. Ou haveria uma vontade coletiva, ou então eu não tenho direito de fazer isso. Não posso“.

Poucos meses antes — há menos de um ano —, em entrevista ao Observador, Pedro Santana Lopes garantia que se fosse convidado por Rui Rio para ser candidato do PSD à Câmara de Lisboa rejeitaria o desafio. E explicava porquê, falando da Figueira da Foz: “Não está nas minhas intenções voltar a funções que já tenha exercido. A única exceção que abriria era a Figueira da Foz, por razões sentimentais, mas estou num ciclo diferente. Não se deve voltar sequer a pôr a questão. Já há 20 anos que se fala do meu nome para Lisboa outra vez”.