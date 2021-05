Após uma primeira parte em Camp Nou onde foi somando oportunidades falhadas frente ao Barcelona, o Atl. Madrid deixou de ter tanta chegada à baliza contrária no segundo tempo e acabou a defender o nulo que ia manter a equipa pelo menos mais um dia na liderança da Liga. No entanto, havia um risco. Um risco que, pouco mais de 24 horas depois, ficou dissipado: o Real Madrid, que em caso de vitória saltaria pela primeira vez para o primeiro lugar do Campeonato, empatou em casa com o Sevilha a dois e manteve o segundo lugar com um golo sem querer de Eden Hazard no quarto minuto de descontos, desviando um remate de fora de Toni Kroos.

Assim, e quando faltam apenas três jornadas para o final do Campeonato, o Atl. Madrid continua na frente da prova com 77 pontos e é a única equipa que depende apenas de si para a conquista do título, tendo dois pontos a mais do que Real, campeão em título que tinha sido afastado da final da Champions em Stamford Bridge frente ao Chelsea a meio da semana. O Barcelona tem também 75 pontos mas ocupa a terceira posição.

Em atualização