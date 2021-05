O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, manifestou-se este domingo determinado em garantir os três pontos da vitória na receção ao Moreirense, no jogo da 32.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Queremos vencer, como queríamos no último jogo, vamos sempre à procura de vencer, é a forma como temos de trabalhar, não há nenhum jogo para o qual tenhamos partido sem pensar que seria possível segurar os três pontos e este não foge à regra”, disse o treinador Paulo Sérgio na antevisão à partida.

O treinador dos algarvios reconhece que irão defrontar “uma equipa de qualidade” e que terão de ser “competentes” para ir à procura dos objetivos, dando o melhor para ir “à procura dos três pontos em disputa”.

Depois do embate com o Belenenses SAD na passada quinta-feira — que perdeu por 1-0 – Paulo Sérgio espera que tenha havido tempo “para recuperar” e puderem apresentar-se novamente no seu “melhor” no embate desta segunda-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O treinador da equipa de Portimão mostra-se “bastante satisfeito” por ter “quase todo o plantel disponível” — à exceção do marroquino Fahd Moufi (por castigo) e do brasileiro Lucas Fernandes (por lesão – num ano em que destaca não se ter “dado muito trabalho ao departamento médico” e o que tem ocorrido “tem sido resolvido com bastante competência.

O Portimonense, 12.º classificado, com 34 pontos, defronta o Moreirense SAD, nono, com 37 pontos, na segunda-feira, às 18:00, no Estádio Municipal de Portimão, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.