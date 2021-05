Um homem de 36 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter tentado violado duas jovens numa carrinha em Alvor, concelho de Portimão, e de, na manhã seguinte, ter violado uma mulher na mesma zona.

O homem é suspeito da prática de dois crimes de violação: um consumado e outro na forma tentada, informa este órgão de investigação policial num comunicado publicado este domingo. “Os factos em investigação verificaram-se na última semana, na zona de Alvor, em Portimão. A investigação de imediato desencadeada permitiu identificar o presumível autor dos crimes e proceder à sua detenção, ocorrida na manhã do dia de hoje [domingo]“, lê-se no comunicado da PJ.

Vítima expôs caso em vídeo nas redes sociais: “Com uma navalha começa a pedir-nos tudo o que tínhamos de valor”

O alegado ataque terá acontecido por volta das 22h30 da noite de terça-feira, 4 de maio. Maria Góis, que recorreu ao Instagram para contar o que lhe aconteceu, explicou que estava com uma amiga numa carrinha, junto à ria de Alvor, concelho de Portimão, quando foram surpreendidas por um homem que entrou com uma faca. “Fomos lá ver as estrelas, fomos lá ver as aves, fomos lá ver uma série”, conta a jovem num vídeo publicado nas redes sociais, acrescentando: “Estávamos deitadas na carrinha a ver uma série, com a porta aberta, viradas para o céu noturno, quando entra um sujeito para dentro da carrinha, fecha a porta atrás dele, tranca-nos lá dentro com ele e, com uma navalha começa a pedir-nos tudo o que tínhamos de valor: dinheiro, telefones”.

Maria Góis recorda que depois de o homem vasculhar as suas malas, tirar-lhes o dinheiro e um telefone, começou a pedir-lhe para se despir. “Começou a pedir repetidamente para me despir“, conta. Numa reação imediata, as duas amigas recusaram o que o suspeito lhes estava a pedir.

Mas comecei aos poucos a despir a camisa porque, se não, ele ia provavelmente atacar-nos“, relata Maria Góis, descrevendo o homem como alguém “muito alterado”.

Face à resistência das duas jovens, o homem ter-se-á então atirado, com a navalha, para a amiga de Maria Góis. “Nesse momento, eu joguei-me para cima dele, começámos as duas a bater nele — era um indivíduo pequeno, não tinha força, era fraco”, detalha, acrescentando que acabaram depois por conseguir atirá-lo para fora da carrinha e trancar a porta. Maria Góis conta que, mesmo assim, o homem não desistiu e furou os pneus da carrinha para evitar que as jovens pudessem sair dali. “Ficámos trancadas na carrinha até a polícia chegar. Não tardou muito”, disse.

A jovem revelou ainda no vídeo que, depois de expor a sua situação nas redes sociais, lhe chegaram várias histórias “semelhantes de senhoras, raparigas, mães, filhas”, aparentemente “do mesmo suspeito”. Uma delas, é de uma mulher na faixa etária dos 50 anos que “na manhã seguinte, no mesmo sítio, em plena luz do dia” terá sido violada pelo mesmo suspeito.

O suspeito vai agora ser presente a um juiz para interrogatório judicial e consequente para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.