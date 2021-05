O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, o socialista João Miguel Henriques, vai recandidatar-se ao cargo nas eleições autárquicas deste ano, anunciou este domingo a concelhia do PS.

De acordo com o presidente da comissão concelhia, Telmo Ferreira, citado numa nota, João Miguel Henriques merece “toda a confiança política dos órgãos partidários para continuar o bom trabalho que tem realizado nos últimos oito anos”.

Segundo o PS, “apesar das dificuldades sentidas sobretudo neste mandato, em resultado das várias vicissitudes (incêndios, tempestades Leslie e Elsa, pandemia), João Miguel Henriques tem conseguido manter o rumo do concelho”, apresentando-se para o partido como “o mais capaz de continuar a defender os interesses do município e dos poiarenses”.

A concelhia socialista refere que “o consenso é geral em torno do recandidato à Câmara Municipal”, no distrito de Coimbra.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em declarações à agência Lusa, o autarca João Miguel Henriques, de 49 anos, disse que recebeu com “muita naturalidade” o voto de confiança “redobrado” por parte da concelhia.

Se for reeleito líder do executivo para os próximos quatro anos, o socialista pretende dar continuidade àquilo que considera que tem vindo a fazer bem.

O atual mandato, referiu, foi “atípico” e “muito difícil”, tendo ficado marcado por incêndios rurais, pela pandemia de covid-19 e pelas tempestades Leslie e Elsa, mas a autarquia que lidera soube responder às necessidades da população.

“Julgo que as pessoas, no concelho, também reconhecem o nosso trabalho. Estamos naturalmente otimistas relativamente a esta eleição e relativamente àquilo que somos ainda capazes de fazer e que o concelho precisa que nós façamos durante os próximos anos”, afirmou.

Como “bandeiras” para o próximo mandato, João Miguel Henriques apontou a ligação viária entre a A13 e o IP3, a recuperação económica e social do concelho devido à pandemia e investimentos em algumas infraestruturas, como a expansão do polo II da Zona Industrial e a requalificação do centro histórico da vila.

O autarca candidata-se ao terceiro e último mandato e assegura que, a ser reeleito, o mesmo “será para levar até ao fim”, a menos que aconteça “alguma coisa imponderável” na sua vida.

A Comissão Concelhia de Vila Nova de Poiares do PS reuniu-se na sexta-feira e aprovou todos os cabeças de lista que vão concorrer aos órgãos autárquicos locais no ato eleitoral deste ano.

Segundo o partido, Nuno Vasco dos Santos Lima Fernandes é recandidato à presidência da Assembleia Municipal de Vila Nova de Poiares.

No município de Vila Nova de Poiares, que é presidido pelo socialista João Miguel Henriques, o PS tem a maioria, com quatro elementos, e o PSD possui um eleito.

Segundo a lei, as eleições autárquicas decorrem entre setembro e outubro.