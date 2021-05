“Jogo a jogo”. “Jogo a jogo”. “Não vale a pena, jogo a jogo”. “Sei que querem uma resposta diferente mas continuo a dizer o mesmo, interessa o próximo jogo”. Durante várias jornadas, sobretudo desde que o Sporting passou a liderar o Campeonato, Rúben Amorim recusou sempre assumir qualquer candidatura ao título. Nem com um, com dois, com seis, com dez pontos. Mas também foi fazendo uma ressalva: no dia em que leões dependessem só de si, aí poderia ter um discurso diferente. E foi isso que aconteceu antes do encontro com o Boavista.

“Sim, sempre disse que chegando a este ponto obviamente somos candidatos ao título porque somos candidatos a vencer todos os jogos. Vamos defrontar um adversário com valor, que precisa de pontos mas a pressão está do nosso lado. Os jogadores do Boavista têm qualidade e o treinador deles vai ser a pessoa com mais experiência. Serão mais duas horas de sofrimento”, começou por dizer o treinador verde e branco ao final da tarde, na habitual conferência de antevisão da partida frente ao conjunto comandado por Jesualdo Ferreira.

