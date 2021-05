O BPI obteve lucros de 60 milhões de euros no primeiro trimestre, o que compara com os 6 milhões registados no primeiro trimestre do ano anterior, informou o banco liderado por João Pedro Oliveira e Costa em comunicado à CMVM. É um lucro trimestral que sobe, portanto, para 10 vezes mais e que o banco obteve sobretudo graças aos 54 milhões de euros da atividade doméstica. Além disso, recorde-se que no primeiro trimestre de 2020 o banco tinha registado 32 milhões de euros em imparidades e provisões, em parte para se precaver do que poderiam ser as perdas relacionadas com a pandemia que estava a começar.

O presidente do banco, na nota difundida através do site da CMVM, comenta que “o primeiro trimestre de 2021 ficou marcado pela forte dinâmica da atividade comercial, que mostra a capacidade do BPI em ajustar-se ao contexto criado pela persistência da pandemia”. “Registámos um crescimento significativo do produto bancário, assente na resiliência da margem financeira, no aumento da venda de produtos de poupança e investimento (seguros de capitalização e fundos de investimento) e na gestão rigorosa do balanço. E continuamos a ganhar quota de mercado no crédito”.

Olhando para o futuro, João Pedro Oliveira e Costa afirma que “sabemos que o restante ano de 2021 será ainda muito difícil, mas o BPI mostrou que conta com equipas empenhadas e a robustez financeira necessária para continuar a apoiar famílias e empresas, e com a Fundação “la Caixa”, reforçar o seu compromisso social”.

Sobre o tema das moratórias, o banco indica que tem 4,5 mil milhões de euros em moratórias ativas (a 1 de abril), 17% da carteira de crédito do banco. O BPI diz, também, que no início de abril terminaram 1,2 mil milhões de euros em moratórias, mil milhões dos quais relacionados com crédito à habitação – o banco garante que se registou um “bom comportamento dos créditos após retomarem as obrigações de pagamento, semelhante ao desempenho global da carteira de crédito”.

O banco repete, como já vem dizendo, que 98% da sua carteira de crédito está em “situação regular”, o que quer dizer que são créditos classificados ou em stage 1 ou stage 2.

Em causa está a qualificação que os bancos têm de fazer, nos termos das regras contabilísticas em vigor – IFRS 9 –, sobre cada empréstimo que concedem e sobre o risco de que cada um desses empréstimos sofra um incumprimento. O modelo prevê que os bancos classifiquem esse risco numa escala de três stages, ou “níveis”, que pode ser comparada a um semáforo: stage 1 é a luz verde, onde não se preveem problemas; stage 2 é a luz amarela, onde está sinalizado algum risco; e stage 3 corresponderia à luz vermelha, onde os riscos são por demais evidentes.

O BPI destaca, também, que se aumentaram em mais de 11% os depósitos dos clientes, na comparação com o período homólogo, e a carteira de crédito global aumentou em 1,5 mil milhões de euros, 6,2%, subindo a quota de mercado para 10,7%. Especificamente na área das empresas, a carteira de crédito cresceu 7,2% em termos homólogos.