Pelo menos 50 palestinianos foram esta segunda-feira hospitalizados depois de confrontos com a polícia israelita na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental, segundo fontes médicas locais.

“Há centenas de feridos nos confrontos”, dos quais cerca de 50 tiveram que ser hospitalizados, disse fonte do Crescente Vermelho Palestiniano, numa breve mensagem aos jornalistas.

Esta segunda-feira de madrugada, centenas de palestinianos lançaram pedras e outros objetos contra os polícias israelitas que estavam na Esplanada das Mesquitas, o terceiro local mais sagrado do Islão, chamado Monte do Templo pelos judeus. As forças de segurança israelitas responderam com gás lacrimogéneo, balas de borracha e granadas de atordoamento.

Um jornalista da agência de notícias AFP viu dezenas de feridos a ser retirados da Esplanada em ambulâncias, que circulavam ao redor da Cidade Velha de Jerusalém. A polícia israelita disse, em comunicado, que está a trabalhar para tentar conter a violência na Esplanada, mas também “em outros setores da Cidade Velha de Jerusalém”.

“As orações continuam como de costume” no Muro das Lamentações, que fica ao lado da Esplanada, mas “não permitiremos que extremistas ameacem a segurança do público”, acrescentou a polícia.

Israel também atacou na noite de domingo alvos do grupo islâmico Hamas em Gaza, após o lançamento de foguetes e balões incendiários a partir do enclave, anunciou esta segunda-feira o exército israelita. Perante esta escalada da violência, o Conselho de Segurança da ONU vai reunir-se esta segunda-feira, a pedido da Tunísia.

A onda de violência coincidiu com o “Dia de Jerusalém”, marcando, de acordo com o calendário hebraico, a conquista de Jerusalém Oriental pelo Estado hebraico. A tensão agravou-se nos últimos dias em Jerusalém e na região, após o aumento de confrontos entre palestinianos e a polícia israelita em Jerusalém.

Na sexta-feira, mais de 200 pessoas ficaram feridas em confrontos entre a polícia israelita e palestinianos, na Esplanada das Mesquitas. Os quatro membros do Quarteto do Médio Oriente (ONU, UE, Estados Unidos e Rússia) manifestaram, no sábado, “profunda preocupação” perante os confrontos em Jerusalém e pediram contenção às autoridades israelitas.

Os confrontos entre a polícia israelita e palestinianos durante várias noites na Esplanada das Mesquitas, em Jerusalém Oriental, são já considerados os maiores desde 2017, quando Israel decidiu colocar detetores de metais na entrada do local, para depois desistir da ideia.

Os palestinianos protestam há vários dias contra a possibilidade de várias famílias palestinianas virem a ser despejadas das suas casas em Jerusalém Oriental — numa área da cidade ocupada e anexada por Israel — em favor de colonos israelitas.