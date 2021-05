O Clubhouse, a rede social de áudio restrita para o sistema operativo móvel iOS, da Apple, chegou ao sistema operativo Android, da Google. Para já, está disponível apenas nos EUA e numa fases de testes [versão “beta”]. Além disso, para se utilizar, continua a ser preciso ter um convite, como nos iPhone. Numa publicação no Twitter, a empresa adianta que o lançamento para Android no resto do mundo vai ser feito nos próximos “dias/semanas”.

Android is finally here! You can download the Clubhouse beta right now in the US, & around the world in the coming days/weeks.

Before you ask…yes, still invite-only. We're managing growth so we can build more sustainable infrastructure before the floodgates open. Soon(ish)! pic.twitter.com/EdltTZS0hD

— Clubhouse (@Clubhouse) May 9, 2021