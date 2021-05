O laboratório alemão BioNTech anunciou esta segunda-feira a intenção de instalar em Singapura uma fábrica de produção de vacinas RNA mensageiro da qual serão feitas várias centenas de milhões de doses desta vacina contra a Covid-19.

A BioNTech planeia “criar uma instalação de produção de RNA totalmente integrada em Singapura” a fim de ser capaz de “abordar rapidamente potenciais riscos pandémicos, se necessário“, de acordo com uma declaração.

A empresa sediada em Mainz, que se aliou à Pfizer sediada nos EUA no desenvolvimento da vacina, também prevê construir uma sede no sudeste asiático em Singapura.

