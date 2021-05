A Direção-Geral das Artes (DGArtes) abriu uma nova linha de apoio para entidades culturais não profissionais da região de Lisboa e Vale do Tejo, com um montante global de 300 mil euros e cujas candidaturas abriram na sexta-feira.

De acordo com informação disponível no site oficial da DGArtes, “podem candidatar-se entidades privadas sem fins lucrativos (legalmente constituídas há mais de dois anos), que exerçam atividade não profissional na área da cultura e das artes, sediadas num dos cinquenta e dois municípios que integram a área de circunscrição territorial da Região de Lisboa e Vale do Tejo”. As candidaturas a esta nova linha de financiamento, com um montante global de 300 mil euros, decorrem até 7 de junho.

A cada candidatura será atribuído um máximo de cinco mil euros, “destinando-se a iniciativas que contribuam para fortalecer as relações de trabalho entre equipamentos e agentes culturais não profissionais, estimular a criação de redes, promover o desenvolvimento de novos públicos e incentivar a participação ativa das populações na atividade artística local e regional”.

A DGArtes refere que este novo apoio “contribui para a sustentabilidade destas entidades, indo ao encontro das necessidades ou aptidões específicas da Região, contribuindo para o acesso e fruição cultural das respetivas populações“.

Mais informações sobre esta linha de financiamento, bem como o formulário de candidatura, estão disponíveis no Balcão Artes. A DGArtes lembra que este novo apoio “decorre do facto de a DGArtes ter sucedido nas atribuições da ex-Direção Regional de Cultura de Lisboa e Vale do Tejo no âmbito do apoio a entidades culturais não profissionais dessa região”.