O Governo Regional dos Açores, em parceria com a Associação de Turismo dos Açores, está a preparar o lançamento de concursos de promoção turística que visam garantir fluxos turísticos para os Açores dos mercados turísticos dos Estados Unidos da América e do Canadá”, lê-se numa nota divulgada pelo executivo açoriano.

Segundo o Governo Regional, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, as ações previstas são já para o inverno 2021-22 para a ilha Terceira, que “historicamente tem demonstrado uma grande atratividade para turistas provenientes destes mercados, quer pela sua componente de oferta cultural e gastronómica”, como “pelas diversas atividades de animação turística ao ar livre e no mar” e pelo clima ameno nessa altura do ano.

O executivo regional lembra que “o cliente destes mercados é, geralmente, de um segmento socioeconómico que distribui valor adicional na economia dos Açores, pelo que importa relevar e potenciar em termos de captação futura de fluxos turísticos”.

Os mercados dos Estados Unidos da América e do Canadá, acrescenta, “são estratégicos para o destino Açores” e, nos últimos anos, “à exceção do período da pandemia” de Covid-19, tiveram “um comportamento muito positivo e relevante”.

Caso não tivesse ocorrido a pandemia de Covid-19, na ilha Terceira, por exemplo, “em 2020 estimava-se uma procura da América do Norte de cerca de 63 mil dormidas, das quais 36 mil dos Estados Unidos [Boston] e 27.000 do Canadá [Toronto]”, refere o executivo açoriano na nota.

“A oferta de voos diretos de Boston e de Toronto para os Açores, quer para Ponta Delgada quer para a Terceira, oferecidos pela Azores Airlines, aliada à forte estratégia de promoção, têm permitido o crescimento inequívoco de dormidas nos últimos anos”, lê-se na nota.