(Artigo em atualização)

O ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, e o antigo administrador da Caixa Geral de Depósitos já têm julgamento marcado para junho. Ambos os processos foram separados do da Operação Marquês por decisão do juiz de instrução Ivo Rosa, que determinou que os dois arguidos fossem julgados autonomamente ao ex-primeiro-primeiro ministro José Sócrates e ao seu amigo e empresário Carlos Silva.

Salgado, que foi pronunciado por três crimes de abuso de confiança, tem já marcadas sessões para os dias 7, 8, 14 e 15 de junho, no Campus de Justiça, em Lisboa, segundo apurou o Observador. No entanto, a defesa do arguido apresentou um recurso contra a separação do processo e a competência do tribunal que, a ser apreciado, poderá ditar a alteração destas datas.

Já Armando Vara, que será julgado num outro processo por branqueamento de capitais, tem a primeira sessão de julgamento marcada para 9 de junho e uma segunda no dia 16.

Salgado estava acusado de 21 crimes, entre corrupção ativa (num dos casos por alegadamente ter corrompido o ex-primeiro-ministro José Sócrates), branqueamento de capitais, falsificação de documento e fraude fiscal qualificada. Mas o juiz de instrução Ivo Rosa comunicou, a 9 e abril, que apenas o pronunciava por três crimes de abuso de confiança que deviam ser julgados num processo autónomo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já Vara, o ex-ministro que foi também administrador da Caixa Geral de Depósitos, estava acusado no processo Marquês de cinco crimes, entre corrupção, branqueamento e fraude fiscal qualificada, mas responderá em tribunal apenas por um crime de branqueamento de capitais.

O processo que agora coloca Salgado e Vara novamente no banco dos arguidos será presidido por dois juízes que integram o coletivo de juízes que julgou o homicídio do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk, no aeroporto, e que esta segunda-feira condenou os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. No caso de Salgado será o juiz Francisco Henriques, no caso de Vara será Rui Coelho.