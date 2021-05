Dezanove anos depois, o Sporting pode sagrar-se campeão nacional de futebol. O título está a apenas dois pontos e pode chegar esta segunda-feira — se o FC Porto não vencer o Farense –, ou na terça, se o Sporting vencer o Boavista. É lá, no Estádio José Alvalade, que a Rádio Observador vai estar, a acompanhar as emoções do título.

Acompanhe aqui a nossa Emissão Especial Desporto, com relato em direto a partir do Estádio José Alvalade, logo a seguir do Jornal das 20h. Uma emissão que vai seguir noite fora em caso de haver campeão, com a Rádio Observador a acompanhar ao minuto a festa do título com repórteres em vários pontos de Lisboa, Porto e Coimbra.

A emissão especial é conduzida por Miguel Cordeiro e Vicente Figueira, com o relato a partir de Alvalade com a voz do jornalista João Filipe Cruz e reportagem no relvado do jornalista Miguel Videira.

Conta ainda com os comentários de Carlos Alberto Diniz — treinador de futebol e comentador do nosso podcast Relatório de Jogo —, do ex-árbitro Pedro Henriques — autor do nosso podcast Sem Falta —, e ainda de Paulo Battista, alfaiate da Seleção Nacional de futebol e sportinguista. Ficam ainda reservadas muitas surpresas, com muitos símbolos do Sporting.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm em Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro. Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Não perca o Sporting – Boavista e a possível festa do título, aconteça o que acontecer.